I fatti vostri: Samantha Togni lascia Giancarlo Magalli e il programma, ecco perché

La ballerina Samantha Togni era solo da un anno nel cast de I Fatti Vostri, storico programma di Rai 2 condotto da Giancarlo Magalli, ma ha deciso inaspettatamente di lasciare lo show mattutino, ma perché?

La ballerina, ex professionista di Ballando con Le Stelle, ha lasciato I Fatti Vostri, che ha condotto per una stagione al fianco di Giancarlo Magalli. La sua scelta, però, non è dovuta al suo rapporto col conduttore, bensì a motivi professionali, come lei stessa ha dichiarato: "L'esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma. Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina"

Contrariamente alla collega Adriana Volpe, che aveva lasciato il programma proprio a causa di Giancarlo Magalli portandolo addirittura in tribunale, Samantha Togni non ha niente contro di lui, ma da come ha spiegato vorrebbe tornare a riprendere la sua carriera da ballerina.

La stagione televisiva sta per finire e I Fatti Vostri, quindi, resta senza co-conduttrice. Fino alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai, non è dato sapere chi sostituirà Samantha Togni al fianco di Giancarlo Magalli.