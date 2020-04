I Fatti Vostri: ospiti di oggi The Jackal e Jo Squillo

A partire dalle 11:00 su Rai2 a I Fatti Vostri arrivano i The Jackal come ospiti, seguiti da Jo Squillo, dopo il suo live su Instagram di grande successo.

Ospiti di Giancarlo Magalli, a I Fatti Vostri stamattina alle 11 su Rai2, saranno i divertentissimi The Jackal e la showgirl e cantante Jo Squillo, per parlare di vita a casa e... discoteca.

Ciro Priello e Fabio Balsamo, attori comici e youtuber meglio conosciuti come The Jackal, racconteranno la loro nuova vita a casa con l'ironia di sempre. Giancarlo Magalli intervisterà poi Jo Squillo, cantante e conduttrice televisiva, che in questi giorni sta portano avanti un'iniziativa di grande successo, vero e proprio antidoto alla solitudine: "Jo in the house", una discoteca virtuale, in diretta streaming da casa sua. Un deejay set "in quarantena" che ogni giorno conquista e fa ballare su Instagram migliaia di utenti, tra cui molti follower famosi.

Ricordiamo che da due settimane I Fatti Vostri vanno in onda anche negli Stati Uniti, grazie a Rai Italia. Il programma di Michele Guardì potrà essere visto anche dagli italiani che al momento si trovano in America: un modo per dare loro la possibilità di seguire quanto sta accadendo ora in Italia, essere più vicini ai loro connazionali e tenere ancora più uniti gli italiani in un momento di difficoltà.