I colori del Natale: il cortometraggio animato oggi su Rai Gulp

In prima visione assoluta su Rai Gulp, oggi alle ore 17.25 e alle 22.20 andrà in onda un cortometraggio d'animazione per raccontare un Natale speciale: quello delle minoranze cristiane in Medio Oriente, che negli ultimi anni sperimentano sempre maggiori difficoltà e pericoli per festeggiare la ricorrenza. I colori del Natale, della durata di 15 minuti, sarà disponibile anche su RaiPlay.

Prodotto dalla società Enanimation di Torino in collaborazione con Rai Ragazzi, con la regia di Stefania Raimondi - autrice anche del soggetto e della sceneggiatura - e le musiche del compositore pluripremiato agli Emmy Awards Gigi Meroni, autore e musicista per anni presso la Hans's Zimmer Media Ventures, "I colori del Natale" ha per protagonisti tre ragazzini che riescono a ritrovare nelle piccole cose lo spirito della festa.

"Abbiamo pensato al film circa un anno fa per ricordare che per tanti bambini e famiglie del Medio Oriente la festa del Natale è ancora una sfida, dopo gli anni della guerra. E' ancora più importante pensarci oggi in cui anche noi siamo chiamati a una festeggiare il Natale in un modo diverso", spiega Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi. "Il film è ambientato in un villaggio simile a quelli che papa Francesco visiterà nel prossimo marzo in Iraq".

Rientrati nel loro villaggio dopo la guerra, mentre la cattedrale è un cumulo di macerie e tutte le messe della notte di Natale sono cancellate per motivi di sicurezza, i tre sfuggono al controllo delle loro famiglie per cercare di realizzare il sogno di Miriam: far sì che lei possa tornare a colorare il presepe. La missione, all'apparenza semplice, si complica strada facendo a causa del buio e di paurosi personaggi che incontrano sul loro cammino ma, per fortuna, grazie alla piccola Sara, riescono a trovare riparo tra le macerie della cattedrale. Sarà proprio qui che i ragazzi troveranno quello che stanno cercando e, tutti insieme, grazie ai colori di Miriam, passeranno un magico Natale e ritroveranno, in tante piccole cose, il vero spirito della festa.

Un altro film dagli stessi produttori dello special Francesco, il primo film tv a cartoni animati sulla figura di San Francesco, l'opera italiana di animazione più vista dell'anno con circa un milione e mezzo di spettatori, andato in onda il giorno del Santo patrono d'Italia lo scorso 4 ottobre su Rai Gulp e Rai1.