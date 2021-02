I cinema potranno riaprire in zona gialla a partire dal 27 marzo

I cinema che si troveranno nelle regioni considerate zona gialla potranno riaprire dal 27 marzo 2021, come aveva anticipato il ministro alla Cultura Dario Franceschini.

Le strutture dovranno, come prevedibile, rispettare delle regole e assicurare la sicurezza degli spettatori che acquisteranno il biglietto.

A partire dal 27 marzo, Giornata Mondiale del Teatro, saranno consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. Le strutture dovranno inoltre seguire protocolli e linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali dovrà approvare le regole da seguire che saranno validate dal Comitato tecnico-scientifico, stabilendo anche il numero massimo di spettatori che potranno accedere alle sale. Il numero massimo sembra sia pari al 25% della capienza totale della sala e arrivando a un totale di 200 nei teatri e nei cinema, mentre 400 all'aperto.