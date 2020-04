I Casagrande: la nuova serie animata arriva oggi su Nickelodeon

Sono in arrivo nuovi amici per Lincoln, i Casagrande! Un cognome che è tutto un programma e che dà il nome all'attesissima serie animata che oggi lunedì 20 Aprile debutterà su Nickelodeon, Sky 605, alle ore 9:20 e alle 17:00.

È la serie spin-off di A Casa dei Loud con i personaggi della famiglia messicana dei Casagrande, che sono stati presentati nelle prime puntate della 4a stagione. La nuovissima serie sarà incentrata sulla famiglia di Ronnie Anne, una ragazzina messicana di 11 anni comparsa per la prima volta in un episodio speciale. Ronnie e suo fratello Bobby Santiago si sono trasferiti a Great Lakes City e si stanno adattando alla loro nuova vita insieme alla loro grande e caotica famiglia multi-generazionale, appunto i Casagrande. Nel corso della serie Ronnie farà nuovi amici, rafforzerà il legame con la sua famiglia e esplorerà tutti i divertimenti della vita di città. Nel frattempo seguiremo anche Bobby mentre aiuta il nonno Hector a gestire il negozio di famiglia ed esplora il quartiere conoscendo alcuni nuovi compagni di gioco davvero particolari...

Locandina di A Casa dei Loud

Nella prima puntata, intitolata Skate Mania/Una giornata da cani, Ronnie Anne scopre che suo zio Carlos ha come lei la passione per lo skateboard e che in passato è stato un grande acrobata. Ronnie Anne e Sid si inventano dog sitter per poter guadagnare qualche soldo. Ancora al primo posto su Nickelodeon come serie animata più vista per bambini tra i 6 e gli 11 anni, A casa dei Loud segue le disavventure di un ragazzino che è l'unico fratello in una casa con cinque sorelle più grandi, cinque sorelle più piccole e un solo bagno. La vita a casa Loud può essere davvero folle ma tanto divertente, tra esperimenti scientifici finiti male e crisi di nervi che poi si sistemano sempre. Non c'è problema troppo grande (o stanza troppo piccola) per Lincoln. Il segreto di Lincoln per sopravvivere a casa Loud? Bisogna sempre avere un piano e con l'aiuto del suo migliore amico Clyde, Lincoln riesce a cavarsela in ogni situazione e ad essere sempre positivo!