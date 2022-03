I am a sex worker – Escort per scelta: il documentario di Jorge Pérez, stasera su Cielo

I am a sex worker - Escort per scelta, il documentario in cui due escort si confrontano su esperienze e vari aspetti del mestiere, andrà in onda questa sera su Cielo.

I am a sex worker - Escort per scelta, un documentario del 2020 di Jorge Pérez, andrà in onda in prima visione assoluta oggi, sabato 12 marzo, in seconda serata. Nel film, proposto da Cielo (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19) per il ciclo "The Body of Sex", due escort si confrontano parlando delle loro esperienze, dei rischi del mestiere, della tipologia di clienti e dell'approccio alla sessualità.

Il documentario racconta le vite di Peter e Tiffany, un uomo e una donna che si incontrano ed iniziano a frequentarsi a Barcellona. Tra i due nascerà una forte amicizia quando scopriranno di svolgere lo stesso mestiere, quello dei sex worker: sono entrambi escort per scelta ma con due caratteri opposti.

Tiffany non vuole mostrarsi alla telecamera per timore che qualcuno la riconosca, mentre Peter ama esibirsi e ha anche avviato una carriera come attore di film hard. Il documentario li segue tra i paesaggi di Barcellona mentre si confrontano apertamente sulle loro vite professionali, condividendo aneddoti e pensieri.

Attraverso le loro conversazioni entriamo in una rappresentazione onesta e non filtrata delle loro vicissitudini di lavoro e di vita. Questo confronto mostrerà da un punto di vista privilegiato storie vere di sex working e renderà chiaro come, anche nel business del sesso, le differenze e le disuguaglianze tra uomini e donne esistano e siano molto evidenti.