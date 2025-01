Hunger Games: dettagli strappalacrime sul passato di Haymitch svelati in un estratto del romanzo prequel

Si profila straziante la giovinezza di Haymitch Abernathy, i cui dettagli sono stati anticipati in un estratto del romanzo prequel The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

La saga di Hunger Games sta per espandersi con un nuovo capitolo, un prequel incentrato sul personaggio di Haymitch Abernathy intitolato The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Il film sarà preceduto dal romanzo omonimo di Suzanne Collins, in uscita nelle librerie americane il 18 marzo di quest'anno. Secondo le anticipazioni diffuse in un estratto, i fan dovranno preparare i fazzoletti dopo essere venuti a conoscenza del passato straziante di Haymitch.

L'estratto del romanzo pubblicato da People introduce un giovane Haymitch poco prima di essere scelto per far parte del cinquantesimo Hunger Games. Nell'estratto del capitolo 1 apprendiamo che il Giorno della Mietitura è in realtà il compleanno di Haymitch. Mentre l'adolescente, che in seguito diventerà il mentore di Katniss, si prepara per la cerimonia, scopriamo anche che ha un fratello minore di nome Sid, che ha 10 anni, e una ragazza di nome Lenore Dove.

Inoltre, il primo estratto del romanzo rivela che la madre di Haymitch, che lui chiama "ma", è rimasta vedova in seguito alla morte di suo padre in un incendio in una miniera di carbone. Il ragazzo sta per vedere il doppio dei ragazzi scelti per il secondo Quarter Quell, e non può fare nulla per non "alimentare gli incubi".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il passato di Haymitch

Interpretato da Woody Harrelson, Haymitch è unpo dei personaggi più interessanti e complessi della saha di Hunger Games. Il prequel ci permetterà di conoscere il suo passato e scoprire cosa gli abbia permesso di vincere il secondo Quarter Quell per conto del distretto 12.

Nel frattempo non passa inosservato il fatto che il Giorno della Mietitura coincida col compleanno di Haymitch e che, nel momento in cui viene scelto per fare il tribuno, è innamorato di una ragazza e auspica di passare del tempo con lei dopo la cerimonia per festeggiare insieme. Purtroppo sappiamo che ciò non sarà possibile visto che verrà scelto come tribuno.

Hunger Games tornerà nelle sale con il prequel su Haymitch e il regista Francis Lawrence parla del casting

Quando ritroviamo Haymitch 25 anni dopo, sappiamo che Lenore Dove probabilmente non è viva. La sua morte potrebbe essere uno degli eventi chiave del prequel che si profila ad alto tasso di dramma, ma per saperne di più dovremo attendere nuove anticipazioni.