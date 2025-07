Hulk Hogan, il tributo della figlia Brooke: "Eri il mio tutto"

Brooke Hogan, figlia del famoso wrestler Hulk Hogan, deceduto qualche giorno fa, ha deciso di dedicare un messaggio pubblico in ricordo del padre, nonostante i rapporti tra i due fossero compromessi da tempo.

L'iconico wrestler, il cui vero nome era Terry Bollea, è scomparso a 71 anni, circondato dai suoi cari a Clearwater, in Florida. Nonostante il difficile rapporto, Brooke Hogan ha deciso di scrivergli un tributo.

Le parole di Brooke Hogan per il padre Hulk

"Mio carissimo papà. Eri il mio tutto, e sarò sempre la tua bambina. Sono fiera di essere tua figlia, per tutto l'amore, la luce e la bontà che hai portato in questo mondo" ha scritto Brooke Hogan nel post pubblicato sui social.

"Grazie per avermi scelta in questa vita, e per avermi amato così profondamente. Il nostro legame è eterno. Questa verità mi dà conforto e speranza, anche nella tua assenza. Ti amo più di tutte le stelle del cielo, 4LifeAfterLife. Per sempre tua, Brooke".

Il motivo della rottura tra Brooke e Hulk Hogan

In un post più lungo, Brooke Hogan ha spiegato la dinamica che ha portato all'allontanamento tra i due ormai diversi anni fa:"Mio padre si confidava con me riguardo a problemi che gli pesavano nel cuore, sia personali che legati al lavoro. Mi sono offerta di essere una scialuppa di salvataggio, in qualsiasi modo avesse bisogno. Gli ho detto che aveva il mio sostegno. L'ho pregato di riposarsi, di prendersi cura di sé".

Dopo aver supportato Hulk Hogan durante 25 interventi, qualcosa si è rotto: "Improvvisamente qualcosa è cambiato, ho sentito un distacco. Negli ultimi due anni, ho dovuto allontanarmi per proteggere il mio cuore. So nel profondo del cuore di aver fatto tutto il possibile. Lui sapeva che avrei attraversato un edificio in fiamme per lui. E in molti modi, lungo il percorso della vita, l'ho fatto. Sapeva quanto profondamente, quanto duramente e quanto puramente lo amassi. Sono in pace sapendo questo".