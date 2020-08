Hugh Jackman: "Ryan Reynolds è furioso per la mia nomination agli Emmy"

Hugh Jackman ha dichiarato, con la sua consueta ironia, che Ryan Reynolds è furioso a causa della nomination agli Emmy ottenuta grazie alla sua interpretazione in Bad Education.

Le sue parole proseguono uno "scontro" a distanza iniziato poche ore dopo l'annuncio dei possibili vincitori di questa edizione dei premi dedicati alle serie e film tv.

Ryan Reynolds aveva condiviso un divertente video online in cui aveva dichiarato: "Amico, congratulazioni. Ho appena sentito che hai avuto una nomination agli Emmy, è folle. Ma non perché non la meriti. Beh...".

Hugh Jackman ha ora risposto al filmato rispondendo alle domande di Entertainment Tonight dichiarando: "Blake Lively mi ha scritto e mi ha detto che Ryan non esce dal letto, è furioso, è davvero arrabbiato con l'Academy...".

La star australiana ha quindi aggiunto: "L'ho contattato e gli ho detto 'Se hai bisogno con qualcosa, semplicemente contattami".

Il suo collega canadese, recentemente, ha inoltre commentato una foto condivisa da Hugh che lo ritrae accanto al suo migliore amico scrivendo sempicemente: "Non capisco...".

Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ormai da anni, mantengono a distanza un'esilarante rivalità che regala ai fan momenti indimenticabili.