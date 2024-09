Hugh Grant svela il film che gli ha salvato la carriera

Hugh Grant si è aperto sulla propria carriera e ha ripercorso un periodo complicato del proprio percorso, dal quale è riuscito ad uscire grazie anche alla partecipazione ad un film; un'opportunità che si è presentata inaspettatamente e che l'ha aiutato ad uscire da un tunnel di negatività.

L'attore ne ha parlato nel corso di un'intervista a Vanity Fair in cui ha parlato anche della propensione ad essere scelto per le commedie romantiche in un determinato periodo della propria carriera, facendolo diventare un sex symbol.

Più ruoli

Il film che ha 'salvato' in qualche modo la carriera di Hugh Grant, dal suo punto di vista, è Cloud Atlas, delle sorelle Wachowski, nel quale interpreta ben sei ruoli. L'occasione arrivò dopo il flop di Che fine hanno fatto i Morgan? con Sarah Jessica Parker.

Hugh Grant in una scena di Cloud Atlas

"Mi sentivo completamente alla deriva. Le Wachowski mi offrirono solo alcune piccole parti in Cloud Atlas e, ad essere onesti, probabilmente me le offrirono perché alcuni distributori internazionali avranno detto che avevano bisogno di qualche nome più riconoscibile, di più famoso. Probabilmente [le registe] avranno pensato che non volevano davvero Hugh Grant ma che gli avrebbero dato qualche parte minore. Loro negheranno ma penso che sia in parte quello che è successo".

Basato sul romanzo di David Mitchell del 2004, Cloud Atlas segue le vicende di sei trame intrecciate che si sviluppano dal 1849 al 2321. In ogni storia, Grant interpreta un antagonista, nonostante le critiche per le rappresentazioni di personaggi asiatici da parte di attori bianchi.

"Mi piaceva recitare. Ho iniziato facendo cose buffe" spiega Grant "persone strane, facendo ridere la gente all'università e poi facendo questo spettacolo comico a Londra. Si trattava di interpretare personaggi. E poi, per puro caso, forse a causa del mio aspetto, sono stato attratto nel ruolo dell'eroe romantico protagonista. È andata bene ma non credo sia ciò in cui sono più bravo, anche perché è meno divertente" ha concluso la star di Cloud Atlas, nel quale recita al fianco di Tom Hanks e Halle Berry.