Hugh Grant: "Detesto internet, cancella lo humor e il contesto per fare becero clickbait"

Hugh Grant è noto per le sue dichiarazioni molto distanti dalla diplomazia e nell'ultimo periodo, grazie al tour promozionale di Heretic, l'attore inglese ha sfornato diverse perle interessanti per la stampa e i fan.

L'ultima invettiva della star di Notting Hill e Quattro matrimoni e un funerale è contro il mondo di internet e coloro che spesso utilizzano il clickbait per far circolare una notizia.

Hugh Grant vs internet

Intervistato da Variety, Grant ha usato come esempio una notizia su Wonka, in cui ironizzando aveva sottolineato per scherzo come avesse odiato lavorare al film:"Ma sul web, io che ho odiato fare quel film è diventata una notizia. E invece non l'ho odiato affatto, mi è piaciuto moltissimo farlo, ne sono entusiasta".

Internet manipola le informazioni, secondo l'attore di Heretic:"Cancella l'umorismo e il contesto per creare piccoli momenti da clickbait. È uno dei motivi per cui lo odio con tanta violenza, davvero".

Il carattere burbero di Hugh Grant e le sue battaglie contro la stampa

Hugh Grant è famoso anche per odiare un sacco di cose, non soltanto internet. L'attore, ospite da Seth Meyers, ha condiviso con il conduttore una serie di cose che non ama particolarmente: camminare lentamente, camminare rumorosamente, zaini e bottiglie d'acqua, oltre ai macchinari che si utilizzano per spazzare via le foglie.

Anche la stampa è una grande nemica di Hugh Grant. Lo scorso anno risolse con riluttanza una causa con il tabloid The Sun e in generale ha sempre cercato di battersi per una stampa che non abusi del potere della comunicazione.