Hugh Grant, durante l'AFI Fest, sorprende i fan con una battuta sul suo arresto del 1995

Hugh Grant ha sorpreso gli spettatori arrivati alla proiezione del film Heretic durante l'AFI Fest facendo una battuta sul suo famoso arresto.

La star britannica, infatti, nel 1995 era stata fermata dalla polizia mentre era insieme alla prostituta Divine Brown.

La battuta di Hugh Grant

Sul palco i registi Scott Beck e Bryan Woods hanno spiegato la fonte di ispirazione alla base del thriller-horror con al centro due giovani missionarie mormoni, interpretate da Sophie Thatcher e Chloe East, che si ritrovano messe alla prova dal diabolico Mr. Reed.

I due filmmaker hanno quindi introdotto Hugh Grant, protagonista di Heretic, al TCL Chinese Theatre dopo aver sottolineato quanto quel cinema sia magico per loro e per molti spettatori, ribadendo: "Si tratta di una cosa meravigliosa che ci siano centinaia di persone qui con noi, molti tra di noi non si conoscono, ed è tuttavia una rarità essere qui insieme in un'epoca in cui potrebbe stare seduti a casa davanti ai nostri device personali. Prima di ogni cosa, grazie per essere venuti a preservare l'esperienza cinematografica".

Heretic: gli spettatori sentiranno vero profumo di torta di mirtilli durante l'horror con Hugh Grant

Woods ha quindi chiesto a Grant se voleva dire qualche parola.

L'attore britannico ha ironicamente dichiarato: "Non ho nulla di interessante da dire tranne che è davvero bello essere qui. Hollywood Boulevard è sempre stato un posto fortunato per me".

Il team che ha portato sugli schermi Heretic e gli spettatori sono quindi scoppiati a ridere e applaudire. Grant, infatti, è stato arrestato mentre il 27 giugno 1995 si trovava nell'area con Estella Marie Thompson, ovvero Divine Brown, e stava avendo un rapporto sessuale con la donna.

L'attore è poi tornato serio ringraziando gli spettatori e gli organizzatori, e aggiungendo: "Il fatto che queste ragazze siano state così brillanti nel film è stato bello. Ed è bello che questi due tizi strambi mi abbiano coinvolto e che i produttori mi abbiano pagato così poco. Spero che apprezziate il film".