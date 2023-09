House of the Kardashians: il trailer della docuserie sulla famosa famiglia

A ottobre, sugli schermi britannici di Sky, arriverà la docuserie House of the Kardashians, di cui è stato condiviso il primo trailer.

L'8 ottobre su Sky, nel Regno Unito, arriverà la docuserie in tre parti House of Kardashian, di cui è stato condiviso il trailer online.

Il video mostra dei passaggi delle interviste compiute con Caitlyn Jenner e Joe Francis, da anni amico della famiglia, oltre a numerosi materiali di archivio.

Uno sguardo dietro le quinte sulla famiglia

Le tre puntate di House of the Kardashians non hanno viste coinvolte le star del piccolo schermo e nel primo video promozionale si vede Caitlyn Jenner mentre ammette: "Kimberly ha calcolato fin dall'inizio: 'Come divento famosa?". Francis, invece, sostiene: "Il sex tape era un mezzo per ottenere i suoi obiettivi. Era per creare una controversia". Una voce fuori campo, inoltre, sostiene che Kris volesse essere qualcosa in più rispetto a una semplice casalinga.

Jenner ha dichiarato: "Sono stata felice nel partecipare alle interviste per condividere il mio punto di vista che punta alla forza, all'influenza, e alla determinazione della mia famiglia nell'attirare l'attenzione del mondo e nel mantenerla nel corso degli anni. Sono incredibilmente orgogliosa di tutti i miei figli e figliastri".

Alla regia c'è Katie Hindley, mentre la produttrice Clare Cameron di 72 Films ha dichiarato: "Come filmmaker puoi farti delle domande su ciò che rimane da rivelare sui Kardashian-Jenner, una delle famiglie più conosciute e sovraesposte di Hollywood. Attraverso le nostre interviste con chi è stato nell'orbita della famiglia fin dall'inizio, scopriamo le loro motivazioni personali ed esploriamo come una cultura in cambiamento ha permesso la loro influenza sulle donne intorno al mondo".