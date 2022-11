House of the Dragon: uno dei gemelli Cargyll non è chi pensiamo che sia

I produttori di House of the Dragon, prequel de Il Trono di Spade, hanno segretamente scambiato i gemelli Cargyll quando uno di loro ha preso il Covid.

I nomi a Westeros sono un problema, specialmente quando si parla della casata dei Targaryen, e lo abbiamo visto molto bene in House of The Dragon, quando la regina Alicent (Olivia Cooke) dà il via a una guerra che si prospetta sanguinaria solo per aver fatto confusione con gli Aegon. Forse Re Viserys avrebbe dovuto sussurrare con più precisione il nome del suo erede al trono, o forse l'autore George R.R. Martin si diverte a creare scompiglio scegliendo nomi sempre uguali.

Gli episodi finali della prima stagione, però, hanno puntato i riflettori anche sui gemelli Cargyll: due cavalieri identici della Guardia Reale di nome Arryk (Luke Tittensor) ed Erryk (Elliott Tittensor). In questo caso l'estrema somiglianza dei due attori è stata una benedizione per i produttori di House of The Dragon, infatti durante le riprese del finale Elliot Tittensor è risultato positivo al COVID-19 e non ha potuto essere presente sul set. Per fortuna, lo show aveva a disposizione Luke Tittensor, che ha potuto sostituirlo mentre si riprendeva.

Il regista Greg Yaitanes, durante la partecipazione al podcast West of Westeros di Entertainment Weekly, ha spiegato così l'accaduto: "C'è quella scena, quella grande scena in cui Corlys scende, stanno mettendo i segnaposti sul tavolo, e arriva il messaggero. Stavamo per fare tutta la copertura di Emma e lui [Erryk] è in piedi proprio accanto a loro" aggiungendo che sarebbe stato un vero problema se non avessero avuto un sostituto.

I gemelli Cargyll avranno un ruolo di spicco nella seconda stagione di House of The Dragons

La somiglianza visiva tra i due attori interpreti di Erryk e Arryk Cargyll rende forse difficile un vero e proprio coinvolgimento con i due personaggi, ma nella seconda stagione non dovremo più chiederci "chi è chi". Già nella stagione appena conclusa, infatti, lo show si è sforzato di differenziare i due personaggi nella mente del pubblico, infatti nel corso de "Il Consiglio dei Verdi" i due gemelli sono in contrasto tra loro per decidere cosa fare del colpo di stato dei Verdi dopo la morte di Re Viserys. Arryk decide di appoggiare la rivendicazione di Aegon II, mentre Erryk è sconvolto dall'intera faccenda. Quest'ultimo libera Rhaenys, prende la corona di Viserys e la consegna a Rhaenyra nel finale.

Nella prossima stagione quindi i due gemelli si troveranno a combattere nei due fronti opposti della cosiddetta Danza dei Draghi, che si preannuncia una guerra sanguinosa e piena di colpi di scena. I gemelli hanno una storia minore ma molto avvincente nel romanzo originale di George R.R. Martin Fuoco e Sangue, in quanto il loro impegno nei confronti dei rispettivi giuramenti della Guardia Reale e della Guardia della Regina li costringe a un conflitto straziante.