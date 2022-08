House of the Dragon: per la campagna promozionale investiti oltre 100 milioni

Il nuovo CEO di Warner Bros Discovery ripercorre la campagna pubblicitaria di House of the Dragon fino al Dragon's Den del San Diego Comic-Con.

Sembra che la campagna promozionale per il lancio di House of the Dragon, la serie HBO disponibile su Sky e in streaming su Now TV dal 22 agosto, stia dando i suoi frutti. Secondo alcune fonti, il suo valore avrebbe raggiunto una quota di oltre 100 milioni di dollari. Tra l'acquisto di spazi pubblicitari e le spese dovute ad altre iniziative finalizzate a ottenere tale successo, pare siano stati investiti un bel po' di soldi nel progetto, a dimostrazione che HBO sta puntando su pochi prodotti ma di alta qualità.

Parliamo di una cifra da blockbuster, che ha portato David Zaslav, il nuovo CEO di Warner Bros Discovery, a inviare un memo per congratularsi con il suo staff prima del debutto della serie co-creata da Ryan J. Condal in quanto l'attività di marketing ha "raggiunto quasi 130 milioni di persone solo negli Stati Uniti".

Pia Barlow - si occupa dell'area marketing di HBO - ha parlato con Deadline del loro obiettivo finale: "galvanizzare i fan", sia i nuovi sia quelli già esistenti, prendendo come riferimento la fascia di età compresa fra i 18 e i 54 anni. "La campagna di House of the Dragon mira a generare consapevolezza e interesse, ma anche a segnalare ai fan che si tratta di una storia del tutto nuova rispetto a Il Trono di Spade", ha aggiunto Barlow.

Quest'ultima l'ha definita una "promozione incrociata senza precedenti" perché tutto è stato realizzato in pochi mesi e ha coinvolto vari dipartimenti di Warner Bros Discovery: social media, spot televisivi, digitali e all'aperto, servizi di streaming e altre piattaforme come Xfinity e Roku, che per l'occasione ha prodotto un episodio speciale di The Roku Rundown.

Per quanto concerne gli spazi pubblicitari e le relative statistiche di iSpot, la propaganda ha trovato spazio su TBS (20,9%), Discovery (9,1 %), TNT (7,7%), CNN (7,4%) e Food Network (6,6%), mentre su HGTV, emittente statunitense di Warner/Discovery, è possibile vedere un drago sputafuoco spuntare sullo schermo durante la visione di un qualsiasi programma. Tra le altre iniziative, un video esclusivo dedicato alla serie presentato sui canali di Warner Bros Discovery nella notte della Shark Week (24 luglio), e la squadra di All Elite Wrestling (TNT) seduta sul nuovo Trono di Spade durante il panel dell'ultimo San Diego Comic-Con.

La campagna marketing di House of the Dragon ha avuto inizio nell'autunno 2021 con la diffusione dei due teaser trailer, uno pubblicato il 5 ottobre 2021 (17,1 milioni di visualizzazioni) e l'altro il 5 maggio 2022 (14 milioni di visualizzazioni). Il resto del lavoro lo ha fatto il San Diego Comic-Con: gli incontri con il cast e il regista, il trailer ufficiale completo, l'app che permette di accudire un proprio drago e averne il controllo, e l'esperienza denominata Dragon's Den, che ha visto circa 4mila persone camminare per il castello della serie con in compagnia di cosplay professionisti.

Le attività svolte e i post pubblicati al riguardo hanno generato un incremento di 128.000 nuovi follower sui social media, con 102 milioni di visualizzazioni in totale. Contando anche i canali online di HBO Max, il numero sale a quota 313 milioni. Non è finita qui, perché House of the Dragon non smette di sorprendere. Dal giorno della sua messa in onda saranno disponibili dei filtri su Snapchat in realtà aumentata: le persone potranno vedere nei loro selfie i draghi e altri elementi connessi alla serie.

Il prequel de Il trono di spade vede come partner promozionali anche Bose, che ha fornito il sistema audio per l'installazione Dragon's Den al San Diego Comic-Con, e Duolingo, l'applicazione grazie a cui i fan hanno potuto studiare la lingua "Alto Valyriano" prima della premiere ufficiale su HBO Max. L'ultima iniziativa interessante è la mostra aperta al Museo di Storia Naturale di Los Angeles dal 5 agosto al 2 settembre 2022. Al suo interno presenta oggetti di scena, costumi e altre esposizioni volte a mettere in luce la storia degli antenati di Daenerys Targaryen.