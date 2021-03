Hourman: Warner Bros annuncia lo sviluppo sul film dedicato all'eroe dei fumetti

Warner Bros e DC collaboreranno per sviluppare il film Hourman, dedicato alle avventure dell'eroe dei fumetti.

Hourman, il fumetto della DC, diventerà un film prodotto da Warner Bros e DC Films, in collaborazione con Chernin Entertainment.

Lo studio ha svelato che la sceneggiatura verrà firmata da Gavin James e Neil Widener.

Il personaggio è stato creato negli anni '40 da Ken Fitch e Bernard Baily e tra le pagine è stato proposto in tre diverse versioni.

Il fumetto originale racconta la storia di Rex Tyler che crea Miraclo, una "vitamina miracolosa" che permette di ottenere poteri incredibili come super forza e resistenza, ma solo per un'ora. Il figlio di Rex, Rick Tyler, assume poi l'identità di Hourman, diventandone la versione più popolare.

Nel 2013 Warner Bros aveva iniziato lo sviluppo di una serie dedicata alla storia di Rex Tyler, che avrebbe dovuto essere prodotta per The CW, progetto poi abbandonato.

Per ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli riguardanti il lungometraggio o la potenziale data di uscita sugli schermi americani.