Hollywood diventa "Hollyboob": sei persone arrestate per aver cambiato l'insegna

Sei persone, cinque uomini ed una donna, sono state arrestate a Los Angeles dopo aver modificato l'insegna di Hollywood, facendola diventare Hollyboob (boob, per chi non lo sapesse significa tetta).

Questa settimana sei persone sono state arrestate dopo aver scalato la collina sulla quale si trova l'iconica insegna di Hollywood ed averla strategicamente cambiata per trasmettere quello che loro hanno poi detto essere un messaggio per sensibilizzare le persone sul tema del cancro al seno. Per un ridotto lasso di tempo, sulla collina si leggeva quindi "HOLLYBOOB, dopo che era stato posizionato un grande telo con la lettera "B" sopra la "W" ed un trattino bianco era stato posizionato strategicamente sulla "D" per farla diventare un'altra "B".

Steve Lurie, capo della polizia di Los Angeles, ha detto che il personale di sicurezza ha osservato i cinque uomini ed una donna attraverso la videosorveglianza intorno alle 13:15. Un elicottero della polizia ha quindi sorvolato l'area e l'equipaggio di volo è stato in grado di guardare il gruppo tornare giù dalla collina fino ad un punto sulla Mulholland Highway, dove altri ufficiali li hanno ammanettati. Gli arrestati non sono stati identificati pubblicamente. Tutti e sei saranno citati per violazione di reato e rilasciati, ha detto Lurie, aggiungendo: "Non ci sono atti di vandalismo, perché l'insegna non è stata danneggiata".

Un rappresentante del trust ha affermato di essere grato per la rapida risposta della polizia di Los Angeles. "È un peccato che un'icona così importante per la città di L.A. non venga rispettata", ha detto Mark Panatier, presidente del gruppo, che ha affermato che la violazione di domicilio per modificare il segno è sbagliata, indipendentemente dal presunto motivo del gesto. "Questa è un'icona che è lì per il rafforzamento visivo dell'importanza di Hollywood, non solo per la città di L.A. ma per il mondo", ha detto Panatier. "Deve essere sostenuta, non ha bisogno di essere sminuita".

Ricordiamo che già in passato l'insegna è stata cambiata. Nel 2017, ad esempio, è stata modificata in HOLLYWeeD. Steve Alper, 54 anni, un dentista che vive ai piedi della collina e possiede la proprietà vacante di Mulholland dove sono stati effettuati gli arresti, ha detto che stava andando a pranzare quando ha guardato fuori dalla finestra e ha visto la scritta "Hollyboob". Quando ha raggiunto la sua proprietà di Mulholland, il gruppo di persone, che sembrava avere telecamere e altri dispositivi di registrazione, stava scendendo e la polizia stava arrivando, ha detto Alper, aggiungendo: "Probabilmente è stata solo una bravata".