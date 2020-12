Hollywood: in arrivo una app per segnalare gli episodi di abusi sessuali

A Hollywood è in arrivo un'app per contenere gli episodi di abusi sessuali: a presentarla è stata Anita Hill in occasione del Power Women Summit 2020

Hollywood è un mondo di squali e, per combattere i sempre nuovi episodi di abusi sessuali, Anita Hill ha presentato una nuova app con l'obiettivo di denunciare anonimamente un fenomeno ancora fin troppo diffuso in tutto il mondo. La celebre avvocatessa e docente statunitense è consapevole del fatto che sia necessario lottare ancora per eliminare una piaga che colpisce ogni angolo del mondo.

La speranza di Anita Hill relativamente agli episodi di abusi sessuali condotti in un universo complesso e peculiare come quello di Hollywood è di lanciare una nuova app entro il prossimo anno con la collaborazione di Hollywood Commission. Come riporta The Wrap, in occasione del Power Women Summit, Anita Hill ha dichiarato: "Nel mondo, le cose funzionano soltanto se le persone vi prestano fede. Quindi, dobbiamo essere in grado a qualcosa di cui le persone possano fidarsi. L'universo dell'intrattenimento deve essere diverso e noi dobbiamo renderlo tale. Per questo motivo siamo in obbligo di fare numerosi cambiamenti".

L'app è stata lanciata a settembre e, fondamentalmente, aiuterà a identificare comportamenti pericolosi e ripetitivi consentendo alle persone di denunciare - inizialmente in forma anonima - eventuali abusi. Hill ha affermato: "Quando una lamentela sulla stessa persona viene inserita nel sistema, automaticamente chi denuncia riceve una notifica e ha la possibilità di parlarne con l'altra persona che ha effettuato la denuncia. In questo modo, è possibile dialogare relativamente allo stesso problema". In parole povere, sapere che qualcuno ha effettuato una segnalazione sullo stesso problema può incoraggiare altri a fare la stessa cosa.

Oltre ad aver parlato delle possibilità offerte da questa app, però, Anita Hill si è anche soffermata sulla necessità di un cambiamento culturale a livello globale, in grado di contenere sempre di più il fenomeno degli abusi sessuali e di garantire pari opportunità di genere. A questo proposito, l'avvocatessa ha dichiarato: "Dobbiamo capire che, affinché possa avvenire un vero cambiamento, è necessario essere inclusivi con tutti. Includere i diversi non vuol dire semplicemente aggiungere ma integrare sotto ogni aspetto di vita".