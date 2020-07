HODTV, ecco la prima piattaforma streaming dedicata all'horror

È nata HODTV, la prima, la più grande e la più fornita piattaforma streaming interamente dedicata ai generi horror e thriller. Con 5000 utenti iscritti da tutto il mondo e un catalogo che vanta oltre 260 titoli di ogni nazionalità, HODTV.NET si propone di soddisfare le esigenze dei fan del genere offrendo non solo lungometraggi, ma anche short, mediometraggi e serie provenienti da produttori indipendenti internazionali.

Prodotto della Società HOUSE OF DISASTER Production & Entertainment srl di Elena Maraniello e Sergio Mitrione, HODTV.NET, infatti, si pone quale missione, affiancata da un servizio di qualità, quella di divulgare e far conoscere al pubblico amante del cinema horror e thriller tutto l'universo di lavori indipendenti di ottima qualità che meritano di essere scoperti, spesso celati dietro ai classici puntualmente proposti nelle sale.

La locandina di Bloodline

Dunque, su HODTV.NET è possibile trovare per la prima volta in SVOD Bloodline, il mix di slasher, ghost story e zombie movie diretto da Edo Tagliavini, il found footage Il caso Anna Mancini di Diego Carli e l'invasione aliena proposta da Report 51 di Alessio Liguori, ma anche Patient 7 di Danny Draven e Paul Davis, il notevole cortometraggio Surgery, a firma di George e Samuel Clemens, ed esclusive per l'Italia quali The chosen di Ben Jehoshua, Dark show di Olivier Parthonnaud, Corazon muerto di Mariano Cattaneo e Resort Paraiso di Enrique García.

Con l'80% dei titoli in lingua originale provvista di sottotitoli italiani, una library in continua espansione che Elena Maraniello e Sergio Mitrione - dal passato di produttori dei mediometraggi Le ombre di Sheila e The wedding ring - curano quotidianamente nell'intento di insegnare agli spettatori che l'emozione che si prova guardando un film horror di una major la si trova anche in una produzione indipendente.

20 Film horror diventati cult da vedere

E, proposti in qualità di mediometraggio unico, nuovi acquisti di HODTV.NET, in esclusiva da metà Luglio 2020, sono i due acclamati corti Bianca e Bianca Fase 2, concepiti dal musicista e regista Federico Zampaglione - autore di Shadow - L'ombra e di Tulpa - Perdizioni mortali - durante il lockdown dovuto all'emergenza da Coronavirus. Ma, pur rimanendo gli inediti e le novità esclusive l'obiettivo principale di HODTV.NET, è in arrivo sulla piattaforma un succoso pacchetto di titoli conosciuti e forti sul mercato acquisito da uno dei massimi distributori di horror mondiali.