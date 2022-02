Highsnob e Hu: cos'è lo Shibari di cui parlano nella canzone di Sanremo 2022

Highsnob e Hu, considerati "gli outsider" di Sanremo 2022, hanno cantato una canzone che parla della fine di una relazione in cui viene citata anche una pratica sessuale piuttosto nota: lo Shibari. Abbi cura di te è un brano in grado di unire il pop e il rap con l'elettronica, grazie ai testi del rapper e alla voce della cantante di formazione jazz.

Come ha spiegato lo stesso Highsnob durante un'intervista pubblicata su Vanity Fair, "Chi pratica lo shibari prova piacere dal dolore" e questo concetto si sposa alla perfezione con il testo della canzone, considerando che è incentrato sulla sofferenza causata dall'amore e vissuta in tutta la sua veemenza.

Ma che cosa si intende esattamente per Shibari? Questa disciplina giapponese, che consiste nel legare una persona in un contesto erotico, si è evoluta dalle tecniche dell'hojōjutsu, un'arte marziale nata per immobilizzare i prigionieri di guerra e, pur essendo nata come pratica sessuale BDSM, oggi viene spesso adottata anche come forma di rilassamento.

Lo Shibari entrò nell'immaginario erotico giapponese tra il 1600 ed il 1860 attraverso delle stampe artistiche che rappresentavano scene di costrizione. Nel 1882 nacque Seiu Ito, considerato il "padre del kinbaku": la sua fotografia e la sua pittura influenzarono tutta la successiva generazione. Lo Shibari divenne molto popolare in Giappone negli anni 1950 grazie a riviste quali Kitan Club e Yomikiri Romance, che pubblicarono le prime foto nude di bondage.