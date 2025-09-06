Highlander, il reboot con Henry Cavill aggiunge un'altra star dei Guardiani della Galassia al cast

Il progetto del reboot di Highlander con protagonista Henry Cavill sta finalmente prendendo forma dopo oltre un decennio di tentativi e rinvii. Secondo The Hollywood Reporter, anche un attore dei Guardiani della Galassia ha firmato ufficialmente per entrare a far parte della produzione Amazon MGM, affiancando colleghi del MCU già confermati da tempo. La nuova versione punta a restituire nuova linfa a un franchise che, pur partito in salita, è diventato negli anni un vero e proprio cult.

Djimon Hounsou si unisce al cast del remake di Highlander

A rivelare la notizia è stato il noto magazine statunitense: Djimon Hounsou, interprete di Korath nei film Marvel, vestirà i panni di un guerriero immortale proveniente dall'Africa. L'attore, due volte candidato all'Oscar, si aggiunge a Dave Bautista, che avrà il ruolo dell'antagonista The Kurgen, e a Karen Gillan, scelta per interpretare Heather MacLeod, la moglie mortale del protagonista. Un cast che dimostra la volontà della produzione di unire volti amati dai fan a interpreti di grande esperienza.

Guardiani della galassia: Djimon Hounsou con una sfera in mano

Il film è diretto da Chad Stahleski, già apprezzato per aver ridefinito il cinema action con la saga di John Wick. Le riprese dovrebbero partire entro la fine del mese e vedranno Cavill calarsi nei panni di Connor MacLeod, lo scozzese medievale che scopre la propria immortalità e si ritrova coinvolto in battaglie senza tempo. Al suo fianco ci sarà Russell Crowe nei panni del mentore Ramirez, pronto a guidarlo in un conflitto che attraversa i secoli.

Nuovi e vecchi volti tra MCU e DCEU

Oltre ai legami con l'universo Marvel, Hounsou porta con sé anche esperienze nel DCEU, dove ha interpretato il mago Shazam e Kingfish di Aquaman. La sua carriera è costellata di titoli iconici come Il Gladiatore, Constantine e l'animazione di Dragon Trainer 2. La scelta di includere attori con background così diversi sembra voler bilanciare azione spettacolare e profondità drammatica.

Henry Cavill è Wolverine in un cameo di Deadpool & Wolverine

L'idea di rilanciare Highlander circola dal 2008, quando la Summit Entertainment acquisì i diritti. Nonostante numerosi rallentamenti, oggi il progetto è realtà. La Lionsgate ha ufficializzato Cavill come protagonista nell'ottobre 2023, con uscita prevista - salvo cambiamenti - nel 2026. Il film originale del 1986 con Christopher Lambert fu inizialmente un flop commerciale, ma con il tempo è diventato un titolo di culto, capace di generare sequel, serie animate e una forte eredità pop. Questo reboot potrebbe finalmente riportare il marchio Highlander al centro dell'immaginario collettivo.