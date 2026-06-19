Disney svela Hexe: Il Regno delle Streghe, e il primo trailer apre un nuovo mondo di magia

Hexe: Il Regno delle Streghe è il nuovo film d'animazione originale di cui Disney ha svelato finalmente il primo trailer. Il film, in arrivo nelle sale italiane il 26 novembre 2026, racconta una nuova storia fantasy incentrata su magia, identità e segreti familiari.

Nel trailer di Hexe comincia il viaggio tra magia e identità

Al centro del film, e della prima clip ufficiale rilasciata, c'è Billie, un'adolescente impulsiva e anticonformista che vive con la madre Alice. Il loro rapporto, già compromesso dalle continue intemperanze, viene messo ulteriormente alla prova quando Billie, in modo del tutto casuale, scatena misteriosi poteri magici che la trascinano fuori dal mondo in cui è cresciuta.

A seguito dell'evento, Billie viene catapultata in un regno nascosto chiamato Hexe, un mondo magico popolato da creature e figure enigmatiche, dove viene accolta da Ms. Quill, una penna d'oca incantata, e da Elias Quire, un diario magico. In questo nuovo ambiente, apparentemente caotico ma profondamente regolato da leggi misteriose, la protagonista inizia un percorso di scoperta personale che la porterà a interrogarsi sulle proprie origini.

Nel corso del suo viaggio, Billie si confronta con segreti legati alla sua famiglia che potrebbero avere conseguenze non solo sulla sua vita, ma sull'equilibrio stesso del mondo magico che ha appena scoperto.

Il film costruisce così una narrazione incentrata sulla crescita personale, sull'accettazione di sé e sul rapporto tra passato e identità.

Una figura fuori posto nel proprio mondo d'origine, questo è Billie, una condizione che diventa il motore del racconto. La regista Fawn Veerasunthorn ha dichiarato: "Intorno a Billie si sta verificando un fenomeno meravigliosamente strano, qualcosa che lei non riesce a spiegare. È una persona che si è sempre sentita fuori posto nella propria vita, e solo lasciandosi alle spalle il suo mondo normale ed entrando in un mondo nascosto di folle e scatenata magia inizia a capire se stessa".

"Hexe è il luogo in cui Billie inizia a sentirsi davvero vista per la prima volta nella sua vita", ha affermato il co-regista Jason Hand. "Si imbarca in un viaggio alla scoperta di sé che le rivela un forte legame con la magia e, in questo percorso, porta alla luce segreti a lungo nascosti sulla sua famiglia".

Con Hexe: Il Regno delle Streghe, Disney punta a costruire una nuova storia originale che unisce elementi fantasy classici a un racconto di formazione contemporaneo. Il film si inserisce nella tradizione degli studi di animazione che mette al centro personaggi giovani alle prese con il proprio posto nel mondo, ma lo fa attraverso un'ambientazione completamente inedita e fortemente legata al linguaggio della magia.