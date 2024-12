Hello! Spank arriva nei cinema con il film per festeggiare in modo originale San Valentino

A febbraio arriverà nelle sale italiane Hello! Spank. Il Film. Le pene d'amore di Spank, permettendo ai fan di festeggiare in modo originale San Valentino.

Arriverà per la prima volta nei cinema italiani dal 13 al 16 febbraio Hello! Spank. Il Film. Le pene d'amore di Spank, il lungometraggio animato del 1982 con protagonista il simpatico personaggio. Le prevendite saranno aperte dal 16 gennaio e la lista delle sale sarà disponibile a breve su nexostudios.it.

L'evento nei cinema

Il film targato Yamato Video rappresenta il primo appuntamento del 2025 per la Stagione degli Anime al Cinema, il progetto esclusivo di Nexo Studios.

Tratto dal manga creato da Shun'ichi Yukimuro e Shizue Takanashi, Hello! Spank è diventato una serie tv anime prodotta da TMS (Lupin III e Lady Oscar), composta da un totale di 63 episodi cui ha fatto seguito un film di 95 minuti, intitolato Le pene d'amore di Spank, prodotto appunto nel 1982.

L'evento che si svolgerà nei cinema a febbraio è pensato per poter realizzare una reunion di tutti i fan della serie in occasione di San Valentino e trasporterà tutti gli spettatori che ancora ricordano le ben due sigle italiane in un viaggio attraverso una commovente storia di amicizia, d'amore e di crescita dove l'irresistibile simpatia e la generosità del cane a due zampe più buffo del mondo contagiano i protagonisti e conquistano gli spettatori di ogni età.

Cosa racconterà Le pene d'amore di Spank

Nel film l'imbranato cagnolino amico di Aiko, si innamora a prima vista della cagnetta Anna. Sho Shimada, il padrone di Anna, si trasferisce nella classe di Aiko. Complici una serie di battibecchi e la malattia di Anna, i due si avvicinano l'un l'altra. Tuttavia, all'improvviso, Sho deve trasferirsi in America per studiare violino e si preoccupa perché non riesce a dirlo ad Aiko. La ragazza, che ha sentito parlare di questo fatto dalla madre di lui, vorrebbe costruire insieme a Sho dei bei ricordi nel tempo che resta loro da passare insieme prima della partenza...

La nuova Stagione Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Studios. Il film del 1982 è distribuito in collaborazione con Yamato Video, con i media partner Radio DEEJAY media partner Lucca Comics & Games, Cultura POP, MYmovies, ANiME GENERATION e in partnership con Royal Canin.