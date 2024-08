Hellboy: The Crooked Man, il nuovo trailer anticipa l'atmosfera horror

Hellboy ritornerà nei cinema con il film The Crooked Man, scritto da Mike Mignola, e il nuovo trailer regala qualche sequenza inedita che anticipa brividi e momenti terrificanti.

Il reboot arriverà nelle sale britanniche il 27 settembre ed è stato diretto da Brian Taylor.

Cosa racconterà The Crooked Man

Gli eventi saranno ambientati negli anni '50 quando Hellboy viene assunto da Bobbie Jo Song, che si occupa di alcune ricerche in campo paranormale, per trasportane una creatura mortale.

La loro missione prende tuttavia una svolta inattesa quando un incidente li fa rimanere bloccati in una foresta isolata, dove vive una piccola comunità tormentata da forze demoniache. Gli indizi sembrano portare alla colpevolezza di alcune streghe e Hellboy e i suoi alleati dovranno dare la caccia alla fonte di questo male che è stato mandato sulla Terra per raccogliere delle anime.

Il reboot basato sul fumetto di Dark Horse Comics avrà come protagonista Jack Kesy nella parte di Hellboy, mentre Adeline Rudolph sarà Bobbie Jo Song.



Nel cast anche Martin Bassindale, Leah McNamara, Jefferson White, Joseph Marcell, Hannah Margetson, Nathan Cooper e Carola Colombo.

Le riprese del reboot prodotto da Millennium si sono svolte in Bulgaria nel 2023 e Mignola, parlando di The Crooked Man, ha dichiarato: "Penso che sia una delle migliori cose che abbia mai scritto. È magnificamente illustrata da Richard Corben, ed è una storia solida che non coinvolge milioni di personaggi".