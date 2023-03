Hellboy: The Crooked Man, Jefferson White e Adeline Rudolph si uniscono al cast del reboot

Jefferson White e Adeline Rudolph faranno parte del cast di Hellboy: The Crooked Man, reboot cinematografico della storia del celebre personaggio dei fumetti.

Jefferson White di Yellowstone e Adeline Rudolph (Resident Evil), si uniranno a Jack Kesy nel nuovo reboot di Hellboy, Hellboy: The Crooked Man. A rivelare questa notizia in anteprima è stato Deadline. In base a quello che sappiamo fino ad ora il progetto sarà prodotto da Millennium Media.

Alla regia di Hellboy: The Crooked Man troviamo Brian Taylor, che lavorerà su una sceneggiatura firmata direttamente dal creatore del fumetto Mike Mignola, affiancato in questo caso da Chris Golden.

Nel film, le cui riprese dovrebbero iniziare nelle prossime settimane in Bulgaria, Jefferson White interpreterà il ruolo di Tom Ferrell, mentre Adeline Rudolph quello di Bobbie Jo Song, con Jack Kesy nei panni del celebre protagonista al centro della storia.

Deadline ha anche anticipato che nella storia di The Crooked Man vedremo Hellboy bloccato nell'Appalachia rurale degli anni '50 con un agente del BPRD alle prime armi. Lì scoprono una piccola comunità infestata dalle streghe e guidata da un diavolo locale con un inquietante legame con il passato di Hellboy: l'Uomo Storto.

Hellboy: The Crooked Man, Jack Kesy sarà il nuovo interprete del personaggio

The Crooked Man sarà il primo film nella lista in sviluppo di Millennium con il distributore cinematografico e televisivo tedesco Telepool, di proprietà di Will e Jada Pinkett Smith.