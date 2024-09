Hellboy: The Crooked Man, clamoroso: niente uscita in sala negli USA per il reboot

Hellboy: The Crooked Man salterà l'uscita nelle sale americane e verrà lanciato direttamente sulle piattaforme digitali negli Stati Uniti il prossimo 8 ottobre.

Come riportato da ComicBook, le piattaforme digitali stanno attualmente offrendo i preordini per Hellboy: The Crooked Man con la data di uscita già menzionata. Il film non ha una data di uscita in sala negli Stati Uniti, tuttavia arriverà nei cinema del Regno Unito il 27 settembre.

La terza iterazione cinematografica di Hellboy ha avuto un percorso a dir poco strano. Il film era stato annunciato nel febbraio del 2023, ma presto è passato praticamente inosservato. Da allora, il distributore Ketchup Entertainment ha rilasciato una manciata di trailer per il film, e ora Hellboy: The Crooked Man sembra che non avrà nemmeno una premiere nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti.

Comunque sia, ottobre è una data di uscita appropriata, data la fusione di elementi d'azione e horror del film a fumetti. "Negli anni '50, l'agente Bobbie Jo Song, alle prime armi nel BPRD, viene incaricata di consegnare un ragno al BPRD, ma deve chiedere l'aiuto di Hellboy quando le cose vanno storte", recita la sinossi ufficiale.

"Insieme, si recano in Appalachia per affrontare l'Uomo Storto, che è stato inviato sulla Terra per raccogliere anime per conto del diavolo".

Il reboot basato sul fumetto di Dark Horse Comics avrà come protagonista Jack Kesy nella parte di Hellboy, mentre Adeline Rudolph sarà Bobbie Jo Song. Le riprese del reboot prodotto da Millennium si sono svolte in Bulgaria nel 2023 e Mignola, parlando di The Crooked Man, ha dichiarato: "Penso che sia una delle migliori cose che abbia mai scritto. È magnificamente illustrata da Richard Corben, ed è una storia solida che non coinvolge milioni di personaggi".