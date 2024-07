Hellboy è davvero irriconoscibile nel trailer del nuovo reboot: The Crooked Man

EW ha pubblicato il primo trailer di Hellboy: The Crooked Man, diretto dal co-regista di Ghost Rider: Spirit of Vengeance e Crank Brian Taylor e interpretato da Jack Kesy (12 Strong, Deadpool 2) nei panni dell'eroe demoniaco davvero irriconoscibile e diverso dalle precedenti iterazioni.

Nonostante il reboot di Hellboy del 2019 con David Harbour abbia fatto fiasco al botteghino, Millennium Media ha deciso di fare un altro tentativo con l'acclamata serie di fumetti di Mike Mignola e procedere con un nuovo reboot.

La miniserie in tre numeri Crooked Man era un'avventura d'epoca ambientata nel 1956 che vedeva Hellboy tentare di recuperare l'anima di un uomo di nome Tom da un potente demone nel cuore dei Monti Appalachi. Anche se questo film potrebbe apportare alcune modifiche, questo teaser suggerisce che si manterrà piuttosto vicino al materiale di partenza.

Hellboy: The Crooked Man è stato co-scritto da Mignola e Christopher Golden, che aveva già collaborato con il creatore di Hellboy in altri fumetti. Siamo certi che molti fan saranno delusi dall'assenza di Guillermo Del Toro (che ha diretto i primi due film) e Ron Perlman, ma forse quest'ultima uscita live-action riuscirà comunque a catturare lo spirito del personaggio e dell'amata serie a fumetti.

Adeline Rudolph (Resident Evil) è la co-protagonista nel ruolo di un'agente alle prime armi del BPRD (Bureau of Paranormal Research and Defense) che si allea con Hellboy per proteggere gli abitanti dell'Appalachia dall'inquietante Crooked Man, che sta raccogliendo anime per il diavolo. Nel film compaiono anche Jefferson White (Yellowstone) nel ruolo di Tom Ferrel, Leah McNamara nel ruolo di Effie Kolb, Joseph Marcell nel ruolo del Reverendo Watts, Hannah Margetson nel ruolo di Cora Fisher e Martin Bassindale nel ruolo del Crooked Man.

Attualmente non è ancora stata comunicata una data d'uscita ufficiale per Hellboy: The Crooked Man.