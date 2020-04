Hellbound: la nuova serie Netflix del regista Yeon Sang-ho

Hellbound sarà la nuova serie tv prodotta per Netflix e sviluppata da Yeon Sang-ho, già regista di Train to Busan.

Il progetto si basa sul webtoon coreano intitolato Hell, che ha ottenuto molto successo in patria.

Hellbound racconterà una storia di sopravvivenza durante una situazione di caos sociale. La quotidianità cambia radicalmente quando un gruppo di esseri sovrannaturali appaiono e condannano le persone all'inferno. Un nuovo gruppo religioso li interpreta come un segno dell'esistenza di una divinità.

La serie sarà prodotta da Lezhin Studio che è specializzata nella trasformazione di fumetti digitali in film, serie tv, videogiochi e altri contenuti originali.

Il regista coreano Yeon Sang-ho sarà impegnato dietro la macchina da presa di Hellbound, e ha recentemente completato il lavoro su Peninsula, il sequel di Train to Busan, progetto in grado di incassare ben 140 milioni di dollari in tutto il mondo.

Questa la sinossi ufficiale di Peninsula: Quattro anni dopo la decimazione di Train to Busan, Jung-seok (Gang Dong-won), un soldato sfuggito alla devastazione, torna a sperimentare l'orrore quando gli viene assegnato un incarico sotto copertura con un doppio scopo: mettere in salvo e sopravvivere. Quando il suo team, a sorpresa, si imbatte in alcuni sopravvissuti, le loro vite dipenderanno dal prevalere del lato migliore o peggiore della natura umana in quelle circostanze drammatiche.