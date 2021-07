Heath Ledger, sua figlia Matilda ha 15 anni e gli somiglia tantissimo (FOTO)

Matilda, la figlia quindicenne di Heath Ledger, assomiglia tantissimo al suo defunto padre; come è evidente da alcune foto recentemente pubblicate online l'adolescente, nonostante non abbia ricordi del compianto attore, è cresciuta fino a diventare la copia sputata di Heath, a 13 anni dalla sua prematura scomparsa.

Matilda, 15 anni, la cui madre è l'attrice Michelle Williams, somiglia sorprendentemente all'attore di 10 cose che odio di te in alcune foto recenti, avendo ereditato i capelli ondulati e color sabbia di suo padre e i suoi marcati lineamenti facciali.

E sembra che la somiglianza tra i due non finisca qui, poiché il padre di Heath, Kim, ha precedentemente rivelato che Matilda sta portando avanti la sua eredità anche attraverso la sua personalità: "Gli assomiglia moltissimo anche nei modi di fare. È molto curiosa, ha la sua energia, perché Heath non ha mai dormito da quando aveva due anni e Matilda è proprio come lui."

Nel 2019 Michelle ha dato ai fan un aggiornamento sulla sua vita da madre single con Matilda, durante quello che sarebbe stato il 40esimo compleanno di Heath. Apparendo in un episodio del Live With Kelly and Ryan, l'attrice di Dawson's Creek ha descritto la sua esperienza genitoriale con le seguenti parole: "Finora tutto bene". La quattro volte nominata all'Oscar ha ammesso che si sta preparando da tempo per l'adolescenza di Matilda, che può essere un momento notoriamente difficile per la vita di qualsiasi giovane.