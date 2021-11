Heath Freeman: morto a 41 anni l'attore di Bones e E.R. - Medici in prima linea

Heath Freeman, attore noto per la partecipazione alle serie Bones e E.R. - Medici in prima linea, è morto all'età di 41 anni il 14 novembre 2021.

Heath Freeman, attore noto per aver interpretato il serial killer Howard Epps in due stagioni di Bones, è morto a 41 anni il 14 novembre 2021. La star dei reality TV ed ex Miss USA Shanna Moakler è stata la prima a pubblicare la notizia della morte di Freeman, poi confermata dal manager Joe S. Montifiore.

Montifiore ha rilasciato la seguente dichiarazione a Deadline: "Siamo devastati dalla perdita del nostro amato Heath Freeman. Un essere umano brillante con uno spirito vivace e pieno di sentimento, ci lascia un'impronta indelebile nei nostri cuori. La sua vita è stata piena di lealtà, affetto e generosità verso la sua famiglia e i suoi amici, e di uno straordinario gusto per la vita. Era estremamente orgoglioso del suo recente lavoro cinematografico ed era molto eccitato per il prossimo capitolo della sua carriera. La sua straordinaria eredità di figlio, fratello, zio, amico, attore e produttore straordinariamente dotato, cuoco consumato e uomo con la risata più contagiosa e spettacolare, vivrà per sempre. Possa il suo ricordo essere una benedizione per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato".

Heath Freeman ha recitato in numerose serie tv, a partire da un episodio di E.R. - Medici in prima linea nel 2001. È apparso anche in NCIS, The Closer e Without a Trace, tra gli altri. Più di recente, è stato scelto per il film del regista Michael Polish Terror On The Prairie, con Gina Carano, e per Devil's Fruit, che è in fase di postproduzione.

Riguardo alla morte dell'amico, Shanna Moakler ha scritto su Instagram: "Il mio cuore spezzato per la notizia della perdita del mio caro amico Heath Freeman, attore di talento, regista, produttore, chef eccezionale e amico leale. Ci mancherai tantissimo e conserverò ogni fantastico ricordo che tutti noi abbiamo avuto.... e ne abbiamo un sacco di fantastici!!".

nei commenti Moakler ha precisato che Heath Freeman "è morto nel sonno nella sua casa di Austin."