Hasan Minhaj: The King's Jester, su Netflix in streaming da oggi

Hasan Minhaj: The King's Jester, il secondo speciale del comico indiano, sbarca su Netflix in streaming da oggi 4 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Hasan Minhaj: The King's Jester, il secondo speciale del comico indiano, sbarca su Netflix in streaming da oggi 4 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

"Posso fidarmi di te, Brooklyn?", Hasan Minhaj chiede all'inizio del trailer di The King's Jester, il nuovo speciale Netflix. L'ex conduttore del Patriot Act di Netflix è stato molto critico verso i potenti regimi in Arabia Saudita, India e Stati Uniti, quindi non sorprende che abbia problemi di fiducia. Girato alla Brooklyn Academy of Music, The King's Jester è il secondo speciale di Minhaj, dopo Homecoming King del 2017. È diretto da Prashanth Venkataramanujam, co-creatore del Patriot Act di Minhaj, e racconterà i suoi pensieri su "fertilità, paternità e libertà di parola", secondo Netflix.

Una foto di Hasan Minhaj

Ancora non è chiaro come saranno inserite le sue imitazioni dei colleghi comici dell'Asia meridionale Kumail Nanjiani e Aziz Ansari. Riguardo il delicato argomento della fertilità, Minhaj ha dichiarato durante un'intervista a TvInsider: "Una delle cose che amo di più della commedia, della grande commedia, per me, è quell'atto di confessione. E ogni volta che sto mettendo insieme un nuovo spettacolo, tutto inizia con quali sono i pensieri, i sentimenti e gli eventi reali che mi sono accaduti che avrei troppa paura di ammettere in pubblico. E il viaggio nell'argomento fertilità che io e mia moglie abbiamo attraversato è stato davvero doloroso e davvero imbarazzante, soprattutto per me che sono un ragazzo. È qualcosa di cui non ho parlato alla mia famiglia, non volevo parlarne con i miei amici. Poi io e mia moglie siamo arrivati a un punto in cui, grazie a Dio, siamo riusciti a farcela insieme. E in realtà, la commedia è diventata una specie di strumento, un modo per farmi piacere l'argomento, per ridere di questa cosa dolorosa e superarla."