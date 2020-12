Harry Potter, Rupert Grint non esclude di tornare a interpretare Ron Weasley: "Mai dire mai"

Sono passati ormai quasi 10 anni dall'uscita dell'ultimo film di Harry Potter nelle sale, e il mondo - non solo quello magico - è cambiato parecchio da allora. Nel frattempo, di progetti ambientati nel Wizarding World al di là della saga originale ne abbiamo visti, ma c'è forse la possibilità di rivedere prima o poi Rupert Grint e il Golden Trio sullo schermo? Ecco cosa ne pensa l'attore.

Rupert Grint e Daniel Radcliffe in una scena di Harry Potter e il principe mezzosangue

L'interprete di Ron Weasley è stato recentemente intervistato da Comicbook in occasione dell'imminente seconda stagione di Servant, la serie di Apple TV+ che lo vede protagonista, ma il discorso Harry Potter non poteva non venir fuori.

Così, la domanda "Tornerete mai a vestire i panni di quegli iconici personaggi ?" è stata accolta in questo modo: "Non lo so. Voglio dire, mai dire mai". "Non oserei mai dire 'Assolutamente no'. Dopotutto, [lavorare a Harry Potter] è stata un'enorme parte della mia vita, e sono molto affezionato al personaggio di Ron e a quelle storie. Quindi insomma, sì, al momento giusto direi di sì. Non so in che capacità potrebbe essere, ma immagino che lo scopriremo solo allora".

Ora come ora, è difficile pensare alla possibilità di un sequel per le avventure del maghetto con gli occhiali tondi e la cicatice a forma di saetta o dei suoi amici, soprattutto visto che a livello cinematografico è la saga prequel Animali Fantastici ad essere ancora in pieno sviluppo, e abbiamo già visto The Cursed Child a teatro.

Intanto, Grint è impegnato con Servant e... Il suo nuovo ruolo per la vita: quello del papà!

"Abbiamo girato la seconda stagione dello show in due parti a causa dell'emergenza sanitaria. Abbiamo avuto il bambino durante il periodo di pausa, e sono tornato sul set che ero papà".

Chissà, allora, quali saranno i piani futuri per Papà Rupert.