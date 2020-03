Harry Potter: Tom Felton e Jason Isaacs riuniscono la famiglia Malfoy in videocall

Jason Isaacs e Tom Felton, che hanno recitato nei film di Harry Potter nei panni del duo padre-figlio Lucius e Draco Malfoy, si sono riuniti attraverso una videochiamata per tenersi aggiornati: neanche la pandemia di coronavirus può tenere separata la famiglia Malfoy. Isaacs, 56 anni, ha pubblicato il video, che è stato caricato a sostegno della Croce Rossa, sul suo Instagram scrivendo: "Malfoy Family Reunion."

Durante la videochiamata Jason Isaacs ha fatto notare a Tom Felton, che se ne stava in piedi nel suo cortile soleggiato: "Non sembri proprio una persona in quarantena. Sembri qualcuno che se ne sta tranquillo nella bellissima campagna di Los Angeles." "In verità è più o meno così," ha spiegato Felton, 32 anni, "stiamo facendo un giro in giardino."

Entrambi gli attori attori si stavano lamentando degli attuali tempi difficili, ma Isaacs ha cercato di vedere il lato positivo: "Abbiamo una casa e abbiamo del cibo, e questo ci rende dei privilegiati in confronto alle persone che non hanno un posto dove vivere, niente da mangiare e non hanno soldi, e specialmente nei confronti di tutte quelle persone che si sono ammalate e stanno morendo, quindi non possiamo lamentarci."

Durante la chiacchierata i due hanno anche menzionato il documentario Tiger King; aggiornandosi a proposito di quello che hanno fatto per tenersi occupati durante la quarantena entrambi hanno dichiarato di aver visto il nuovo successo di Netflix. Felton ha persino condiviso un'esperienza passata a proposito di Joseph Maldonado-Passage, meglio noto come "Joe Exotic".

"Ho girato un film circa un anno fa, abbiamo attraversato tutta l'America e una delle tappe era l'Oklahoma," ha raccontato Felton, "Ci siamo fermati in questo bar e il proprietario era un pazzo con uno stravagante taglio di capelli e una pistola, due pistole, se ricordo bene. Noi abbiamo reagito dicendo: 'Chi diavolo è questo qui?' Ed ecco che, due anni dopo, quel tizio ha un documentario su Netflix." "Aspetta, era Tiger King?" ha chiesto Jason Isaacs. "Era lui, esatto, era Tiger King, sì, sì, anche il bar era lo stesso", ha spiegato Tom Felton, "Proprio una strana coincidenza."