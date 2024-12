Harry Potter: HBO vorrebbe affidare a Paapa Essiedu il ruolo di Piton nella serie?

Paapa Essiedu sarebbe in cima alle preferenze dei produttori della serie di Harry Potter in fase di sviluppo per il ruolo di Severus Piton.

HBO ha scatenato le reazioni dei fan della saga di Harry Potter con quella che potrebbe diventare una discussa scelta nel casting della serie. Le fonti di Deadline, infatti, sostengono che i produttori vorrebbero affidare a Paapa Essiedu, star di I May Destroy You, il ruolo di Severus Piton nel nuovo progetto tratto dai romanzi scritti da J.K. Rowling.

Le ipotesi sul casting della serie di Harry Potter

Per ora i vertici della tv via cavo non hanno ancora confermato le voci diffuse online. Il personaggio di Piton, che nei film di Harry Potter è stato interpretato da Alan Rickman, è uno dei più amati dai fan e ha una storia particolarmente complessa, passando da possibile villain a figura eroica prima della conclusione della storia.

Francesca Gardiner sarà sceneggiatrice e produttrice esecutiva della serie di Harry Potter. Nel team della produzione ci sarà anche Mark Mylod, impegnato inoltre alla regia di varie puntate

Per ora HBO non ha ancora compiuto annunci ufficiali riguardanti il casting di Harry Potter e online si parla anche di Mark Strong e Mark Rylance come possibili interpreti di Silente, il preside della scuola di magia di Hogwarts.

I fan dovranno attendere ancora a lungo prima di scoprire i nomi degli interpreti della serie: un portavoce di HBO ha infatti confermato che, fino al momento in cui ci saranno degli accordi ufficiali e si proseguirà nelle prossime fasi di sviluppo del progetto, non verranno confermati gli attori che faranno parte del cast.

Spazio alla diversità nella serie?

Come accaduto con lo spettacolo teatrale Harry Potter e la maledizione dell'erede, anche il nuovo show ispirato ai romanzi di J.K. Rowling darà spazio alla diversità nel proprio cast.

Paapa Essiedu, recentemente, ha recitato a teatro nello spettacolo The Effect, scritto da Lucy Prebble e diretto da Jamie Lloyd, oltre ad aver avuto un ruolo nella stagione 6 di Black Mirror ed essere stato protagonista del film The Outrun accanto a Saoirse Ronan.