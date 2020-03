Harry Potter e il prigionero di Azkaban: stasera su Italia 1 il film diretto da Alfonso Cuarón

Stasera su Italia 1, alle 21:20, va in onda Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, terzo film della saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling, diretto nel 2004 dal regista premio Oscar Alfonso Cuarón.

In Harry Potter e il prigioniero di Azkaban un pericoloso assassino, Sirius Black (Gary Oldman), è scappato dalla sorvegliatissima prigione per maghi di Azkaban. Per diverse ragioni, la sua storia è collegata alla famiglia di Harry Potter (Daniel Radcliffe), che nel frattempo sta frequentando il terzo anno a Hogwarts. Tutto sembra indicare che il malvagio Black sia diretto alla scuola di magia per uccidere Harry.

Due nomination agli Oscar e 4 ai Bafta, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, arrivato a un anno e mezzo di distanza da Harry Potter e la camera dei segreti, non sarà il film con il maggiore incasso dell'intera saga (anzi è quello con il guadagno più basso, non ha mai superato gli 800 milioni di dollari) ma è sicuramente il preferito di gran parte della fanbase del celebre maghetto. Con Alfonso Cuarón dietro la macchina da presa tutto diventa più maturo e meno didascalico rispetto all'epoca di Chris Columbus, che resta in qualità di produttore. La marcia in più sono i nuovi arrivi nel cast: Michael Gambon (che sostituisce il defunto Richard Harris nel ruolo di Albus Silente), Gary Oldman, David Thewlis.