Harry Potter and the Cursed Child torna a Broadway con uno spettacolo: ecco quando

Harry Potter and the Cursed Child torna a Broadway con una nuova rivisitazione dello spettacolo originale di Jack Thorne e John Tiffany.

I vincitori del Tony Award, Jack Thorne e John Tiffany e il loro Harry Potter and the Cursed Child stanno per tornare a Broadway e, a quanto pare, è stata finalmente fissata una data ufficiale: il 16 novembre 2021. Originariamente realizzato in due parti, The Cursed Child sarà riproposto come una singola performance dalla pluripremiata squadra creativa.

La produzione di San Francisco, inoltre, riprenderà le sue abituali rappresentazioni teatrali presso il Curran Theatre l'11 gennaio 2022. Lo spettacolo avrà la sua prima canadese a Toronto, all'Ed Mirvish Theatre, a partire dal maggio 2022.

"Collaborare a Harry Potter and the Cursed Child è stata una delle più grandi gioie della mia vita professionale", ha recentemente confessato l'autrice JK Rowling in una dichiarazione. "L'ultimo anno ha dato a Jack e John l'opportunità di rivisitare lo spettacolo e di trovare un nuovo modo per raccontare le vicende, attraverso illusioni sorprendenti e nuove scenografie, mantenendo intatta la nostra storia originale".

Harry Potter and the Cursed Child segue le vite di tutti i membri delle famiglie di Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger, ben 19 anni dopo la sconfitta di Lord Voldemort. L'inaugurazione ha avuto luogo il 22 aprile 2018 e lo spettacolo si è portato a casa ben sei Tony Awards.