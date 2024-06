Harmony Korine: tra i nuovi progetti un anime thriller e una commedia in motion capture

Harmony Korine ha programmato i prossimi due film che aveva nel cassetto, tra cui il debutto nel cinema d'animazione con The Trap, e una commedia, ancora senza titolo, realizzata con l'ausilio della tecnica motion capture grazie al suo collettivo multimediale EDGLRD.

Il collettivo, con sede a Miami, ha lavorato anche al debutto cinematografico del noto regista di videoclip Matias Vasquez, meglio conosciuto come Stillz, con l'uscita del film, attualmente in fase di post-produzione, prevista già entro la fine del 2024.

Nuovi progetti

The Trap è un'operazione suggestiva, descritta come una sorta di Old Boy filtrato attraverso l'hip hop, che racconta la storia di un ex detenuto appena rilasciato dalla prigione e deciso a vendicarsi quando apprende che il suo ex complice è diventato un rapper di grande successo. Inizialmente il film doveva essere un live action con Benicio del Toro e Jamie Foxx prima che il progetto tramontasse definitivamente.

Harmony Korine a Locarno con il Pardo d'Oro

Harmony Korine ha deciso di trasformarlo in un anime in collaborazione con partner giapponesi. Nel frattempo, a Miami è in pre-produzione una commedia diretta da Harmony Korine che si baserà su esperimenti interni con la tecnologia motion capture e produzione virtuale.

Eric Kohn, responsabile della strategia cinematografica di EDGLRD, ha dichiarato:"La commedia è al centro del lavoro di Harmony. La gente sarà piacevolmente sorpresa quando scoprirà di più, perché è uno stile molto familiare per lui ma è un po' più intimo rispetto a ciò a cui sono abituate le persone".

Prima di avviare la produzione di entrambi i progetti, Harmony Korine sta completando i lavori su Baby Invasion, un thriller home invasion girato come un videogioco in prima persona e che utilizza la tecnologia sviluppata da EDGLRD per sostituire i volti degli assalitori con quelli dei neonati.

Per i prossimi progetti, Harmony Korine e soci svilupperanno un nuovo roster di talenti, dopo aver contribuito alla crescita di Stillz.