Happy Birthday Elettra Lamborghini, la maratona speciale stasera su Mtv

Arriva stasera su Mtv dalle ore 19.00 Happy Birthday Elettra Lamborghini, una maratona per festeggiare il compleanno della Twerking Queen più amata in assoluto. Una serata interamente dedicata ad Elettra: si passerà dalle rivelazioni più intime e private che ha raccontato nella serie Elettra Lamborghini Twerking Queen, agli episodi più divertenti di Geordie Shore e MTV Super Shore che l'hanno vista protagonista indiscussa.

Elettra è una delle stelle pop del momento: con oltre 5 milioni di followers su Instagram si è imposta, in brevissimo tempo, nel panorama musicale nazionale e internazionale. La sua ultima performance l'ha vista in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano Musica (E il resto scompare), che è subito diventato una hit di successo e, ad oggi, su YouTube il video ufficiale ha superato 35 milioni di visualizzazioni. Nonostante l'attuale ascesa nel mondo della musica, la sua carriera è iniziata in tv, partecipando a MTV Super Shore nel 2016. Da lì esplode come celebrity in televisione e, in seguito, nel mercato discografico.

Nel 2017 partecipa al Geordie Shore e, nello stesso anno, collabora con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Lamborghini RMX. Il suo primo singolo Pem Pem esce nel 2018, conquistando due dischi di platino. È una super star in diversi ambiti ma si definisce "una ragazza che vuole fare moltissime cose - come racconta all'interno dello speciale MTV Elettra Lamborghini Twerking Queen - con tantissime idee e la cosa che mi fa stare veramente bene è cantare. Il canto per me è al centro di tutto".

Una parte fondamentale del successo musicale di Elettra Lamborghini è dovuto alla collaborazione con il produttore Shablo che la introduce nel mondo della trap. Con lui pubblica il suo primo disco - Twerking Queen - e il singolo Fanfare, realizzato in collaborazione con Gué Pequeno, diventa il brano di punta del disco. Elettra nel tempo ha instaurato un bellissimo rapporto con i suoi fan che la adorano per la sua semplicità e spontaneità. Nel corso della maratona non mancherà di raccontare anche il primo incontro con Nick Van de Wall, in arte Afrojack, con il quale molto presto convolerà a nozze.