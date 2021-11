La Hammer Films fonda un nuovo studio per restaurare i classici horror e realizzarne di nuovi

La Hammer Films ha unito le forze con Network Distributing per dare vita ad un nuovo studio che rappresenta l'ultima evoluzione della società di produzione cinematografica.

La Hammer Films, grazie alla collaborazione con Network Distributing, ha appena fondato un nuovo studio chiamato Hammer Studios Ltd: l'ultima evoluzione dell'iconica società di produzione cinematografica britannica sarà principalmente impegnata a restaurare i classici horror e a realizzarne di nuovi.

Cushing in una scena de La maschera di Frankenstein

La celebre casa di produzione è responsabile di aver portato sul grande schermo classici della letteratura dell'orrore come Dracula, Frankenstein e La mummia e di aver trasformato attori come Christopher Lee, Peter Cushing e Ingrid Pitt in delle vere e proprie icone dell'orrore.

A proposito del nuovo studio Tim Beddows, managing director della Network Distributing, ha dichiarato: "Questa partnership rappresenta una straordinaria opportunità per unire l'incredibile libreria Hammer con l'infrastruttura di Network. Mentre lavoriamo per ripristinare l'intero catalogo, così che le nuove generazioni possano scoprire i vecchi classici, ci stiamo occupando con altrettanto entusiasmo allo sviluppo di nuove produzioni che rientrino nel 'canone Hammer'".

Peter Cushing con Melissa Stribling e Michael Gough in una scena del film Dracula, il vampiro

"Questa nuova partnership ci permetterà non solo di restaurare i classici Hammer, ma anche di distribuirli sui vari media." Ha invece spiegato Simon Oakes, il CEO di Hammer. "Potremo inoltre creare nuovi contenuti. Amplieremo il nostro regno forti dell'eredità del marchio cinematografico più iconico della Gran Bretagna, regno fondato nel 1934 e vivo e vegeto ancora nel 2021."