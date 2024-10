Halloween a MagicLand: tra le novità il Día de Muertos in collaborazione con l’Ambasciata Messicana

20 attrazioni a tema per tutte le età e il Día de Muertos, una grande novità per grandi e piccoli da scoprire al Parco MagicLand.

Halloween arriva anche al Parco MagicLand con tante novità e un'esclusiva eccezionale, il Día de Muertos, organizzato in collaborazione con l'Ambasciata Messicana. Dal 12 ottobre al 3 novembre si festeggerà un Halloween senza precedenti con esperienze indimenticabili rivolte al pubblico di tutte le età.

Il parco divertimenti più grande del centro-sud Italia offrirà ai suoi visitatori grandi novità:

Un Halloween "spaventosamente unico" nel suo genere, imperdibile e ricco di attività con ben 20 attrazioni a tema : 6 horror house, 2 percorsi per la famiglia, 2 spettacoli teatrali, 7 parate ed animazioni itineranti, 3 serate di intrattenimento musicale con show, Dj set ed attrazioni aperte fino a mezzanotte, che renderanno davvero speciale l'esperienza al Parco per i visitatori di ogni età;

Día de Muertos: un'assoluta novità per MagicLand e un'esperienza unica in Italia. In collaborazione con l'Ambasciata del Messico, il parco si trasforma in un caleidoscopico regno dei morti messicano, offrendo un'immersione totale in una tradizione millenaria. Un'atmosfera festosa e coinvolgente, ideale per i più piccoli, che potranno vivere la magia del Día de Muertos in prima persona, tra decorazioni, percorsi, spettacoli, cibo e musica a tema.

Tutte le attrazioni da paura

Una ricca pfferta a tema orrorifico prevede ben 6 horror house e percorsi del terrore. Novità assoluta sarà la Horror Zone Apocalypse Valley (il 26 e 31 ottobre, l'1 e 2 novembre), uno spaventoso viaggio attraverso cinque zone post-apocalittiche, ognuna dominata da presenze inquietanti in una terra devastata. Ritornano anche Demonia, la storica horror house di MagicLand, infestata da macabri spiriti con nuovi effetti spaventosi, e Katakumba, un percorso dell'orrore completamente rinnovato, dove i visitatori dovranno sfuggire alla maledizione della Mummia, inseguiti dai suoi fedeli servitori. Poi ci saranno come sempre Dungeons, la prigione medievale dove sono rinchiusi i più efferati assassini, e Haunted Hotel, un vero e proprio hotel infestato da zombie affamati di carne umana. Il 26 e 31 ottobre, e l'1 e 2 novembre sarà possibile, infine, fare una passeggiata lungo il Lago Maledetto, un campeggio abbandonato, un luogo martoriato da omicidi efferati, ora infestato da orde di zombie famelici.

Spettacoli a tema

Dal 31 ottobre al 2 novembre, al Gran Teatro Alberto Sordi di MagicLand andrà in scena, con ben 3 repliche al giorno, Alice in Horrorland, una rivisitazione in chiave horror del classico della letteratura per bambini di Lewis Carrol. Produzione internazionale firmata Scarlett Entertainment, mette in scena per la prima volta in Italia questo incredibile spettacolo, in esclusiva assoluta per MagicLand.

Ad animare le strade del Parco ci sarà la Funeral Parade: un carro funebre, accompagnato dalle note di un requiem e scortato da zombie e dalla Morte in persona. Ma non è tutto: i visitatori potranno imbattersi nella Psycho Emergency, un'ambulanza che scarrozzerà pazienti fuggiti da un ospedale psichiatrico che coinvolgeranno il pubblico con un'animazione irresistibilmente spaventosa, mentre in Piazza Main Street si terrà una mostruosa e coinvolgente Halloween Parade, l'occasione perfetta per scattare le foto più terrificanti del secolo con il cast artistico del Parco.

Tra i numerosi eventi in programma tre imperdibili special nights:

giovedì 31 ottobre, Horror Movie Show, un viaggio oscuro tra effetti speciali da togliere il fiato e un ledwall interattivo che farà rivivere i momenti più horror del cinema internazionale, in compagnia dell'inconfondibile dj set di Ulisse Marciano con special guest il giovane Joe C e la fantastica vocalist Kristal;

venerdì 1° novembre Pippo Palmieri dello ZOO di 105 farà scatenare tutti durante la Scary Robot Night con giganti metallici che danzeranno tra fumo, luci e atmosfere inquietanti per uno spettacolo accompagnato dal dj set di Ulisse Marciano;

sabato 2 novembre, il dj set strepitoso di Manuel Ribeca, direttamente da La Troya Ibiza, che insieme alla drag queen Wiky Visionaire e alla performer Valentina Tafferini del Cirque Du Soleil, con un terrificante ed elettrizzante show, daranno vita al Circo degli Orrori tra artisti visionari e performance che sfidano ogni logica in uno spettacolo dove le paure più profonde incontrano un ritmo da togliere il fiato. In queste serate, le attrazioni saranno aperte fino a mezzanotte.

Si aggiungono all'offerta la Gattobaleno Witch Parade: Gattobaleno, la mascotte di MagicLand, darà il benvenuto a bordo della sua auto, mascherato a tema, insieme a simpatiche streghette che, a ritmo di musica, dispenseranno magie e incantesimi. Presso il Palco Eventi, la Discobaleno Halloween vedrà le streghette ballare sulle note delle più famose canzoni della baby dance, mentre alcune si aggireranno tra il pubblico per fare scherzetti. Da non perdere l'Isola delle Zucche, un percorso immerso tra centinaia di zucche, natura e laboratori creativi che offrirà a grandi e piccini un'esperienza autunnale unica, arricchita dalla presenza di Gattobaleno che incontrerà i suoi piccoli fan per scattare foto assieme a loro durante il meet & greet Gattobaleno e il segreto delle zucche.

Biglietti giornalieri online a partire da 19,90 euro, mentre per le giornate del 26 e 31 ottobre e 1 e 2 novembre saranno disponibili biglietti pomeridiani con ingresso dalle 18:00, online a partire da 9,90 euro.