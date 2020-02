Halloween, Jason Bloom sui sequel: "Non faremo l'errore de Il signore degli anelli"

Il produttore di Blumhouse, Jason Blum, ha rassicurato i fan di Halloween, preoccupati dopo l'annuncio di due sequel del film del 2018 - intitolati Halloween Kills e Halloween Ends - che verranno realizzati uno dopo l'altro. Blum ha fatto riferimento alla trilogia de Il signore degli anelli, facendo chiarezza sul fatto che il primo sequel non si concluderà con un cliffhanger che possa tenere in sospeso gli spettatori sino al film successivo.

"Mi sono preoccupato anch'io, fin quando non l'ho visto. E David Gordon Green si è preoccupato per questo. Ricordate Il signore degli anelli? Quella sensazione di non avere la storia completa? Ok, in questo caso non è affatto così. Halloween Kills è un film completo. C'è un primo atto, un secondo e un terzo. Ha un gran finale. Dalla fine del secondo film capirai in che direzione sta andando il terzo ma il finale del secondo atto sarà totalmente soddisfacente. Quindi non avremo a che fare con il problema de Il signore degli anelli".

Oltre a Jamie Lee Curtis, che tornerà nel ruolo di Laurie Strode, Halloween Kills vedrà nel cast Kyle Richards, Nancy Stephens e Charles Cyphers, che riprenderanno i loro personaggi del film uscito nel 1978. Tra le new entry ci sarà Anthony Michael Hall.

Il sequel diretto del classico del 1978,Halloween, uscito nelle sale nell'autunno 2018, aveva lasciato gli spettatori con Michael Myers intrappolato da Laurie Strode in quella che sembrava la fine del killer mascherato. La storia produttiva del franchise ci racconta che ci saranno almeno due seguiti, in uscita ad ottobre 2020 e ottobre 2021.