Ad Halloween il canale Twitch di Movieplayer diventa più spaventoso che mai: la programmazione

Ad Halloween il terrore è servito anche sul canale Twitch di Movieplayer che, tra un dolcetto e uno scherzetto, si riempirà, dal 26 al 30 ottobre, di live e incontri per prepararci al meglio alla notte più spaventosa dell'anno, con consigli sui film e le serie tv naturalmente a tema.

Ecco la programmazione:

Lunedì 26 ottobre

ore 12:00, "So Serial: Aspettando Lovecraft Country" con Valentina Ariete

ore 16:00, "Duelli Cinefili: quali i sono i veri cult di Halloween?" con Giuseppe Grossi

Martedì 27 ottobre

ore 12:00, "CineCaffè: cosa vedere ad Halloween su Netflix e Prime Video" con Valentina Ariete

ore 18:00 "Salotto Cinefilo: La creazione di un mostro con il prop maker Matteo De Gregori" con Gabriella Giliberti

Mercoledì 28 ottobre

ore 14:00, "Cose Serie: Le migliori serie tv da vedere ad Halloween" con Gabriella Giliberti

ore 17:00, "The Interview: quattro chiacchiere con Giulia Petrini" con Valentina Ariete

Giovedì 29 ottobre

ore 12:00, "CineCaffè: cosa vedere ad Halloween su Disney+ e NOW TV" con Valentina Ariete

ore 17:00, "Redazione Movieplayer: che fine ha fatto Tim Burton?" con Luca Liguori, Giuseppe Grossi e Gabriella Giliberti

Venerdì 30 ottobre

ore 14:00, "Bisturi - Commentiamo la saga di Halloween" con Emanuele Gregori

ore 17:00, "Mistress of Horror - Come e quando è nato Halloween? Tutta la storia" con Gabriella Giliberti

Johnny Depp nel primo Nightmare

Si chiamerà Halloweek e sarà una settimana piena di live, incontri e interviste, sul nostro canale Twitch, completamente declinata, dalla redazione di Movieplayer, in ottica horror (ma non per forza spaventosa).

Attenderemo insieme a Valentina Ariete l'arrivo anche in Italia di Lovecraft Country, la serie fanta-horror a breve su Sky Atlantic, e vi sfideremo, con Giuseppe Grossi, a stabilire quali film possano essere davvero considerati dei classici immancabili da guardare nella notte delle streghe e dei fantasmi, da La casa a La cosa, passando naturalmente per Halloween - La notte delle streghe, Nightmare - Dal profondo della notte, e attraverso i molteplici volti della Famiglia Addams.

Senza dimenticare che questa sarà per tutti una notte di Halloween molto particolare, senza feste a tema e travestimenti da brivido. A farci assaporare in pieno, però, lo spirito della notte più spaventosa che ci sia, anche dal divano di casa, ci penseranno le piattaforme streaming - da Netflix ad Amazon Prime Video, da Disney+ a NOW TV - e i rispettivi cataloghi pieni di visioni ad hoc.

Due le interviste davvero imperdibili nel corso della nostra "Halloweek", con Matteo De Gregori, artigiano digitale, come lui si definisce, di professione prop maker - ha lavorato agli effetti speciali, tra gli altri, di Tomb Raider, Addio fottuti musi verdi, Il Miracolo -. E poi con la giovane Giulia Petrini, che interpreta Teresa ne I predatori, film appena arrivato in sala per la regia di Pietro Castellitto.

E, aspettando la notte del 31 ottobre, sarà impossibile non parlare del regista che ha saputo, forse più di ogni altro, imporre la propria visione gotica a un pubblico vastissimo in giro per il mondo, arricchendo di nuove storie e nuovi personaggi l'immaginario legato ad Halloween: Tim Burton.