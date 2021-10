Halloween 2021: tutti i film per bambini e ragazzi in tv oggi

Halloween 2021 è arrivato: diamo uno sguardo a tutti i film per bambini e ragazzi in tv oggi, dalla mattina e pomeriggio fino a stasera, tra film d'animazione, misteriosi, divertenti, tra case stregate e fantasmi.

Fan dell'occulto, a raduno! Halloween 2021 è arrivato e possiamo piazzarci in salotto con gli amici o tutta la famiglia, fare ampie scorte di cioccolata, armarci di plaid e dare inizio a una maratona con i film per bambini e ragazzi in tv oggi, con i film in programmazione dalla mattina presto e tutto il pomeriggio fino a stasera. Ebbene sì, al di là (perdonate il macabro gioco di parole) di un pretesto per recuperare i classici del cinema che hanno fatto la storia del genere horror, Halloween è in grado di offrire numerosi titoli spaventosi per un pubblico di bambini e ragazzi. Bando alle ciance, diamo inizio a questo nostro viaggio nell'occulto! Accendete la TV e buon Halloween a tutti!

Monster Family 2 - ore 8:00, Sky Cinema Collection

Monster Family: una scena del film d'animazione

Halloween inizia all'alba. Quale momento migliore per guardare Monster Family 2? Tornano le avventure della famiglia Wishbone. Un anno dopo aver salvato il mondo dal Conte Dracula, l'allegra combriccola dei Wishbone deve ancora mettere da parte le piccole incomprensioni quotidiane e trasformarsi in mostri per salvare i suoi cari. Questa volta, i Wishbone devono misurarsi con una temibile cacciatrice di mostri! Per un Halloween all'insegna dell'animazione!

Daphne & Velma - Il mistero della Ridge Valley High - ore 8:10, Italia 1

Vi manca il mondo di Scooby Doo? Se sì, Daphne & Velma - Il mistero della Ridge Valley High è il film perfetto per lasciarsi andare alla nostalgia. Diretto da Suzi Yoonessi, il progetto racconta l'adolescenza di Daphne e Velma di Scooby Doo prima di fondare la Mystery Inc. Conosciutesi sul web e incaricate dal preside della loro scuola a indagare su una serie di eventi soprannaturali, le due iniziano a essere inseguite da un fantasma. Che c'entri qualcosa con le sparizioni su cui stanno indagando?

Happy Halloween, Scooby-Doo! - ore 9:00, Cartoon Network

Dopo il prequel su Daphne e Velma, tocca partire in viaggio con l'intero gruppo della Mystery Inc.! La festività prediletta da Scooby e Shaggy è alle porte. Tra mostri finti e montagne di dolciumi, i due si preparano a trascorrere insieme il periodo più bello dell'anno in Happy Halloween, Scooby-Doo!. Le cose, però, prendono una strana piega quando dal campo di zucche del quartiere, contaminato da liquami tossici, germogliano delle Jack-o'-lantern volanti guidate una gigantesca zucca che schiaccia qualsiasi cosa sul suo cammino. I due riusciranno a risolvere il problema?

Tom & Jerry: Ritorno a Oz - ore 9:00, Cartoonito

Con l'obiettivo di mantenerci sul binario animato, consigliamo Tom & Jerry: Ritorno a Oz. Sequel del film d'animazione del 2011, Tom & Jerry e il Mago di Oz, questo progetto racconta il ritorno dei due amati personaggi a Oz. Dopo aver sconfitto la perfida Strega dell'Ovest, Tom e Jerry sono rientrati a casa così come Dorothy. Un nuovo pericolo, tuttavia, si profila all'orizzonte nel magico regno di Oz: il Re Gnomo. Dopo aver catturato la Strega Buona, il Re Gnomo e il suo esercito scatenano il caos ma necessitano delle scarpette rosse di Dorothy per prendere controllo della Città di Smeraldo. Ancora una volta toccherà a Tom e Jerry collaborare per salvare Oz.

Fallen - ore 9:45, Sky Cinema Collection

Fallen: Harrison Gilbertson in una scena del film

A differenza dei film precedenti, Fallen si rivolge a un pubblico adolescenziale piuttosto che infantile. Diretto nel 2016 da Scott Hicks, il film racconta la storia di Lucinda, detta Luce, che viene segregata a Sword and Cross, università e istituto correttivo. Vincendo la diffidenza generale, Luce trova un'amica in Penn, ma ben presto attira le attenzioni di due ragazzi: il maledetto Cam e il biondo Daniel, che sembra voler allontanare Luce pur essendone attratto. Ma a Sword and Cross nessuno è davvero ciò che sembra. Se avete amato le atmosfere di Twilight, questo è il film giusto per voi!

Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi - ore 13:00, Sky Cinema Collection

Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi: Anke Engelke, Milo Parker e Hugo in una divertente immagine del film

Passo indietro e si torna al prodotto pensato per intrattenere il pubblico dei più piccoli ad Halloween. Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi racconta il rapporto tra un fantasmino verde e gelatinoso di nome Ghosty e Tom Tomson, un ragazzino che viene preso in giro da tutti. Superata la strizza grazie al nuovo amico, Tom bussa alla porta della scontrosa Hetty Cuminella, esperta acchiappafantasmi, ingiustamente licenziata dall'organizzazione segreta per cui lavorava e desiderosa di tornare in azione sul suo campo di battaglia preferito. L'obiettivo è affrontare il nemico di Ghosty! Ragazzi, siete pronti a prendere parte a questa missione?

Gli acchiappamostri, ore 13:10, Boing

A quanto pare il tipico racconto di Halloween per bambini e adolescenti racconta la storia di un gruppo di ragazzini che trovano nell'incontro con un ipotetico mostro il motivo per crescere e superare le loro paure. Anche Gli acchiappamostri è costruito su questa struttura. Alex è un adolescente come tanti la cui vita scorre placida tra compiti, amicizie e prime cotte. Quando il fratello minore Gavin inizia ad avere incubi notturni e fastidiose visioni a causa di una storia di terrore che gli hanno raccontato per gioco, tutto cambia e la sua vita si trasforma in un incubo. Intenzionato a non perdere il controllo e soprattutto a non andare male nella prossima verifica di scienze a causa di questa situazione, Alex unisce le forze con due amici per dare la caccia ai mostri immaginari che tormentano i sogni di centinaia di ragazzini. Quando però l'attività degli Acchiappamostri sembra esser diventata un vero successo e la missione compiuta, i ragazzi dovranno affrontare un mostro reale.

Canterville - Un fantasma per antenato - ore 14:30, Italia 1

Locandina di Canterville - Un fantasma per antenato

Adattamento di un racconto giovanile di Oscar Wilde, Il fantasma di Canterville. Intrappolato in un castello, lo spettro di Aliénor de Canterville ha l'abitudine di spaventare ogni proprietario, con l'aiuto del servo Gwilherm. Questo avviene puntualmente fino all'arrivo della stravagante famiglia Otis. Sebbene viviate nel 2021, provate ancora interesse nei confronti dei racconti di mostri e fantasmi o siete come la famiglia Otis e non subite più di tanto il fascino di storie del genere? Per capirlo, guardate Canterville - Un fantasma per antenato!

Monster House - ore 14:45, Sky Cinema Collection

Una scena di Monster House

Dura la vita per Monster House, film prodotto da Robert Zemeckis e da Steven Spielberg e osteggiato da moltissimi genitori statunitensi, convinti che la quantità di orrore presente fosse fin troppa per i loro piccoli figli. Secondo film di sempre a essere realizzato in performance capture - il primo posto spetta a Polar Express, campione assoluto nell'ambito del perturbante e dell'inquietante. Il film inizia come il più tradizionale degli horror e, come da prassi per il cinema di Zemeckis, innesta il racconto sulle potenzialità di una tecnologia digitale che, da lì a pochi anni, avrebbe raggiunto vette indimenticabili.

Monster House è un classico coming-of-age che ritrae l'adolescenza, ovvero la più mostruosa tra le età, e che mostra quanto l'amicizia e la solidarietà possano affrontare gli orrori di cui siamo protagonisti quotidianamente. L'appassionato di genere scorgerà preziosi omaggi ad Halloween - La Notte delle Streghe, a La Casa e a La Casa Nera; tutti gli altri potranno ridere e spaventarsi di fronte a un film d'animazione che non lesina mai divertimento, orrore e, più di ogni altra cosa, sana umanità.

Mimzy - Il segreto dell'universo - ore 15:00, Paramount Channel

Chris O'Neil e Rhiannon Leigh Wryn in una sequenza del film Mimzy - Il segreto dell'universo

Che cosa sono e da dove provengono i misteriosi oggetti che i due fratellini Noah ed Emma trovano casualmente fra le onde? E soprattutto come mai il loro uso porta i due fanciulli a sviluppare una straordinaria erudizione ed eccezionali doti di applicazione intellettiva, tali da aprire varchi spazio-temporali e salvare il lontano futuro? Tra E.T. - L'extraterrestre, Explorers e Ai confini della realtà, Mimzy - Il segreto dell'universo non sarà facilmente dimenticato dai più piccoli!

Il ragazzo che gridava al lupo... mannaro - ore 16:00, Nickelodeon

Dopo la prematura scomparsa della madre, la diciassettenne Jordan è costretta a prendersi cura del fratellino Hunter, amante degli scherzi di pessimo gusto a cui la sottopone in continuazione. La notizia dell'eredità di un vecchio castello in Romania dà un po' di sollievo alle disastrate condizioni economiche del padre di Jordan, che decide di recarsi sul posto insieme ai due figli. Una volta a destinazione, i tre protagonisti de Il ragazzo che gridava al lupo... mannaro si imbattono nell'enigmatica e misteriosa Madame Varcolac, che vive nel castello e che nasconde un segreto riguardante la famiglia, reso manifesto nel momento in cui Jordan si trasforma in lupo mannaro dopo la rottura di una fiala.

Piacevole film per adolescenti che racconta la rivalsa di un gruppo di sfigati, perdenti e ragazzini ritenuti strambi. Da vedere!

Hotel Transylvania - ore 16:15, TV8

Hotel Transylvania: scheletri attenti all'igiene personale in una scena del film

Con Hotel Transylvania torniamo al mondo dell'animazione. Cosa accadrebbe se Dracula, Frankenstein e i mostri dell'horror classico non fossero così cattivi come le storie narrano? Beh, guardate questo film animato per scoprirlo! Per festeggiare il 118° compleanno della figlia Mavis, Dracula ha invitato nel suo hotel di lusso gli amici di sempre, da Frankenstein al lupo mannaro, e tanti altri mostri ancora, con famiglia al seguito, per un party indimenticabile. Dentro la fortezza inespugnabile, che il conte ha eretto in seguito alla tragedia che ha segnato per sempre la sua vita, ogni sorta di creatura è sicura di poter trascorrere un weekend pacifico, lontano dal pericolo dei pericoli: l'incontro con un umano.

Vampiretto - ore 16:20, Sky Cinema Collection

Vampiretto: una scena del film animato

Film d'animazione in CGI, Vampiretto è un intrigante viaggio orrorifico tra le foreste della Germania. Rudolph Sackville-Bagge sta per compiere 13 anni - per la trecentesima volta. È infatti un vampiretto che vive in Transilvania. Ma il perfido Rookery, cacciatore di vampiri, è in agguato e riesce a fare prigioniera quasi tutta la sua famiglia: riescono a fuggire solo il ragazzino, i genitori e la sorella Anna, e riparano nella vicina Germania presso un bed and breakfast che ospita già una famiglia di San Diego in vacanza. Sarà proprio Tony, il figlio della coppia di americani, ad aiutare Rudolph a contrastare Rookery, e fra i due tredicenni nascerà una inaspettata amicizia.

R.L. Stine's i racconti del brivido - Non ci pensare! - ore 16:25, Italia 1

I racconti di R.L. Stine dovrebbe essere letti da qualsivoglia bambino e adolescente. Oltre a consigliare spudoratamente Piccoli brividi, sottolineiamo il passaggio televisivo di R.L. Stine's i racconti del brivido - Non ci pensare!. Cassie, tredicenne dallo stile dark-gotico, ha difficoltà ad adattarsi nella nuova città e nella scuola in cui si è trasferita, così si diverte facendo scherzi ai suoi compagni di classe e al fratellino Max. Intanto Halloween si avvicina e Cassie, alla ricerca di giochi spaventosi, trova un misterioso negozio e uno strano libro chiamato "La Cosa Malefica". Max insiste perché la sorella gli legga il libro e Cassie alla fine accetta, ignorando l'avvertimento sulla prima pagina: "Non Leggere Ad Alta Voce". Quali saranno le conseguenze di questo gesto?

Lo spettrale racconto di Capitan Mutanda - ore 16:50 e 22:25, Rai Gulp

Prodotto da Dreamworks, Lo spettrale racconto di Capitan Mutanda narra lo scontro tra Melvin - che prova a eliminare Halloween - e i due grandi amici Harold e George, che vogliono fare di tutto per festeggiare la giornata più spaventosa dell'anno. Per questo motivo decidono di organizzare un party speciale al quale invitano anche Capitan Mutanda!

Scooby-Doo! e il palcoscenico stregato - ore 17:00, Cartoon Network

Per chi non l'avesse compreso, qualsiasi avventura che coinvolga Scooby-Doo è ben accetta durante il giorno di Halloween! Stavolta tocca a Scooby-Doo! e il palcoscenico stregato. La Mystery Inc. viaggia alla volta di Chicago per far sì che Fred e Daphne partecipino alle finali di uno show di talenti in cui hanno buone probabilità di vincere. Nel frattempo anche Shaggy e Scooby hanno in mente una performance straordinaria per entrare a far parte dello show ma la concorrenza è davvero spietata. Lo show si svolge in un teatro con una maledizione alle spalle che prevede l'apparizione di un fantasma vendicativo pronto a sabotare la produzione.

Ember - Il mistero della città di luce - ore 17:35, Sky Cinema Family

Harry Treadaway e Saoirse Ronan in una scena del film City of Ember

Grande cast per Ember - Il mistero della città di luce, classico del cinema d'avventura per ragazzi: Saoirse Ronan, Bill Murray, Toby Jones, Tim Robbins e Martin Landau vi porteranno dritti a Ember, città che non ha mai visto il cielo. Da secoli prospera nel sottosuolo, illuminata da un generatore e concepita dai costruttori come un rifugio con un'autonomia di 200 anni. Ma due secoli sono passati, i blackout si fanno sempre più frequenti, le scorte alimentari si vanno esaurendo e i cittadini cominciano a temere l'oscurità eterna.

Oltre Ember, dicono tutti, non c'è nient'altro, ma due ragazzi non la pensano così: Lina Mayfleet e Doon Harrow sono entrati in possesso di una misteriosa cassetta con delle istruzioni e sono convinti che li aiuterà a salvare la città, ma per farlo devono prima trovare la via d'uscita.

Monster Family, ore 17:50 - Sky Cinema Collection

Monster Family: un'immagine del film d'animazione

La famiglia Wishbone è tornata ad allietare il vostro Halloween. Dopo aver aperto le danze con Monster Family 2, l'allegra brigata torna nel pomeriggio con Monster Family, il film che ha segnato il loro debutto al cinema. Emma crede di telefonare a un negozio di costumi, ma ha sbagliato numero e si ritrova a parlare con Dracula, che rimane ammaliato dalla sua voce. Per conquistarla decide di servirsi della strega Baba Yaga e fare in modo che trasformi Emma in una vampira. La donna, insieme al marito e ai due figli, viene colpita dalla magia della strega dopo una festa in maschera, ma anche la sua famiglia è trasformata insieme a lei: il padre in un mostro di Frankenstein, la figlia in una mummia e il figlio in un uomo-lupo. Come fare per tornare umani?

Moonacre e i segreti dell'ultima luna - ore 19:15, Sky Cinema Family

Altro giro, altra corsa! Anche Moonacre e i segreti dell'ultima luna, come Ember, è una fiaba classica che si avvale delle ottime interpretazioni di Dakota Blue Richards, Ioan Gruffudd e Tim Curry. Maria è una tredicenne rimasta orfana. La sola eredità che riceve dal padre consiste in un libro la cui storia inizierà a prendere vita. Siete pronti per prendere parte a questa storia infinita?

Ghost Patrol - Gli acciuffa fantasmi - ore 19:30, Cartoonito

Locandina di Ghost Patrol

Due ragazzini, Gabi e Spence, e il loro cane si occupano di tenere a bada gli eventi soprannaturali della loro cittadina ma non hanno mai visto un vero fantasma. Quando i due protagonisti di Ghost Patrol - Gli acciuffa fantasmi vengono convocati in antico maniero, si ritrovano a indagare sulla loro prima casa realmente infestata. Ancora un cartone animato per trascorrere la festività più orrorifica dell'anno in compagnia dei più piccoli!

Carolina e Topo Tip - Il mistero di Halloween - ore 20:25, Rai Yoyo

Per chi non lo sapesse, Topo Tip è il protagonista della collana di libri best seller edita dal 2003 da Giunti Editore, tradotta in 32 lingue e venduta in oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo, di cui più di 2 milioni soltanto in Italia. In questo Carolina e Topo Tip - Il mistero di Halloween, la celebrità dell'editoria debutta al cinema per un evento in cui affronterà la magia di Halloween.

Fracchia contro Dracula - ore 2:10, LA7D

La sensuale Contessina Oniria sta per avventarsi sul povero Giandomenico Fracchia in Fracchia contro Dracula (nella foto Paolo Villaggio e Ania Pieroni)

Pessimo venditore di un'agenzia immobiliare romana, Fracchia cerca di evitare il licenziamento rifilando a un cliente molto miope il castello del conte Vlad in Transilvania. Per un Halloween all'insegna della comicità di Paolo Villaggio e dei suoi accoliti, non perdete Fracchia contro Dracula!