Halloween 2021, i film horror da vedere in streaming su MUBI

Per l'arrivo di Halloween 2021, da oggi MUBI, la piattaforma streaming globale, casa di produzione e di distribuzione di film, ha messo a disposizione degli utenti tantissimi film horror da brivido nei 190 paesi in cui è disponibile: scopriamo insieme quali!

Poche esperienze sono catartiche come guardare un film horror. Fin dall'inizio della storia del cinema, gli spettatori sono attratti dai film del terrore come api al miele e assistono nello spazio buio della sala alla manifestazione di alcune delle loro paure più recondite. Oltre all'estetica del macabro e del desiderio, il fascino dei film dell'orrore risiede in parte nella creazione di uno spazio protetto in cui possiamo affrontare le nostre ansie e scontrarci direttamente con i nostri incubi.

Karl Hardman in una scena de La notte dei morti viventi

Alcune delle storie più famose del cinema horror, e della letteratura gotica ancora prima, traggono ispirazione da vicende mitiche che risvegliano le emozioni più profonde dell'essere umano, che si tratti dell'esaltazione della lotta tra il bene e il male, di un bisogno basilare di sicurezza o dell'eccitazione viscerale provocata dalla suspense e dal disagio drammatico. Al di là dell'aspetto terapeutico, guardare film dell'orrore è un perfetto rituale individuale e collettivo che ci invita a riunirci per assistere alle tante emozioni che può suscitare la settima arte.

Nella selezione Filmetto o scherzetto troviamo:

Zombi Child

Vampir (1971)

Baghead

Night Tide

La notte dei morti viventi

As boas maneiras

Halley

The nest of cuckoo birds

Vampire Hookers

House of seven belles

Night train to terror

Orgy of the dead

