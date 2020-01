Haikyu! L'Asso del Volley, in esclusiva streaming su Paramount Network!

Grande esclusiva sulla piattaforma web di Paramount Network - www.paramountnetwork.it: Yamato Video e ViacomCBS Networks Italia propongono in streaming gratuito per l'Italia e in simulcast con il Giappone Haikyu! L'asso del volley - To the top, l'anime sulla pallavolo maschile più popolare al mondo.

L'attesissima quarta stagione della fortunata serie sportiva, arrivata in Italia in streaming gratuito, legale su Paramountnetwork.it debutterà sulla piattaforma dalla prossima settimana, preceduta da due episodi speciali. Ogni settimana sarà disponibile online un episodio inedito. L'adattamento è diretto da Masako Sato - già regista di alcuni episodi delle precedenti stagioni - e realizzato dalla prestigiosa Production I.G. (Attacco dei Giganti, FLCL, Sengoku Basara, Ghost in the Shell). La sceneggiatura è curata dalla stessa Masako Sato e da Shinsaku Sasaki (Death Note, Tokyo Magnitue 8.0, Madoka Magica, Welcome to the NHK), mente i design dei personaggi sono ad opera di Takahiro Kishida (Madoka Magica, Knight's & Magic, Jojo Vento Aureo, Durarara!!).

Un giorno, Shoyo Hinata vede per caso alla televisione una partita di pallavolo del liceo Karasuno e rimane profondamente colpito da un giocatore che viene chiamato il Piccolo Gigante, un autentico asso nonostante la sua bassa statura. Entrato alle scuole medie, si iscrive subito al club di pallavolo maschile, salvo scoprire che ne è l'unico membro. Con una squadra improvvisata, l'ultimo anno riesce finalmente a partecipare al suo primo torneo ufficiale, ma viene schiacciato dalla superiorità della squadra di Tobio Kageyama, un talentuoso alzatore soprannominato il Re del Campo. Deciso a diventare un vero campione e ad avere la sua rivicinta, Shoyo Hinata si iscrive al tanto agognato liceo Karasuno, nonostante i fasti dell'era del Piccolo Gigante siano ormai solo un ricordo. Lo attende però una sorpresa, anche Tobio Kageyama è entrato nello stesso liceo e dovranno essere compagni di squadra. Nonostante gli attriti e le difficoltà iniziali, grazie alla formidabile intesa fra questi due eccezionali nuovi giocatori e la determinazione della squadra, per il liceo Karasuno è il momento di tornare alla ribalta!

Inoltre, sempre grazie ad un accordo con Yamato Video, da febbraio sulla piattaforma web Paramountnetwork.it saranno disponibili in esclusiva streaming anche altri imperdibili titoli anime diventati dei veri e propri cult: Yattaman, Gigi la trottola, Daltanious il robot del futuro, Chrno Crusade, ARIA - The Animation, Servamp, Regalia - The Three Sacred Stars, Sengoku Basara-Samurai Kings e alcuni episodi speciali di Lamù la ragazza dello spazio. Collegandosi al sito - www.paramountnetwork.it - l'utente può seguire in diretta streaming i canali FTA di ViacomCBS Networks Italia - Paramount Network, Spike e VH1 - consultare la guida tv e scegliere di accedere alle aree cross brand per vedere i programmi di punta disponibili online. Nel sito è comunque mantenuta la differenziazione tra brand, ognuno con un'offerta e una programmazione distintiva: il racconto delle storie per Paramount Network, la serialità con un'impronta più ironica e maschile per Spike e la musica di epoche e generi diversi per VH1.