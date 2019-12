Hagen Von Tronje: i registi di Pagan Peak al lavoro sull'epico film

Hagen Von Tronje, il bestseller scritto da Wolfgang Hohlbein, diventerà un film diretto dai creatori di Pagan Peak, la serie andata in onda su Sky.

Il progetto, sviluppato come film e serie in sei episodi, sarà quindi diretto da Cyrill Boss e Philipp Stennert e sarà una re-interpretazione della saga dei Nibelunghi.

Le riprese inizieranno nel 2020 e il lungometraggio affronterà le tematiche come la lotta per il potere e l'amore usato come un'arma più potente della spada.

Hagen von Tronje è un cavaliere oscuro che diventa un eroe solitario. L'ultimo dei vichinghi è un alleato delle antiche divinità e lotta per il coraggio, la lealtà e la libertà individuale. Sigfrido, invece, viene ritratto come il rappresentante di un regime autoritario basato sulla nuova religione cristiana.

La coppia di filmmaker composta da Boss e Stennert ha lavorato insieme fin dal 2000 realizzando film come The Vexxer e la serie Pagan Peak.