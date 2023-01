Gurren Lagann, i film su Prime Video in streaming da oggi

Gurren Lagann - The Movie 01 - Childhood's End e Gurren Lagann - The Movie 02 - The Lights in the Sky Are Stars arrivano in streaming su Prime Video da oggi.

Gurren Lagann - The Movie 01 - Childhood's End e Gurren Lagann - The Movie 02 - The Lights in the Sky Are Stars arrivano in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 15 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Gurren Lagann - The Movie 01 - Childhood's End è il film, datato 2008, diretto da Hiroyuki Imaishi, con Katsuyuki Konishi, Marina Inoue, Tetsuya Kakihara, Yukari Fukui e Mitsuki Saiga. I film sono tratti dalla serie di anime dal titolo Sfondamento dei cieli Gurren Lagann, realizzata dallo studio Gainax e co-prodotta da Aniplex e Konami. Nel primo film Simon e Kamina, compagni di battaglia, si avventurano oltre i confini del loro mondo, realtà e immaginazione.

Avventurandosi sempre più in profondità scoprono una verità nascosta che ha tenuto prigioniera l'umanità per millenni. Il secondo titolo è Gurren Lagann - The Movie 02 - The Lights in the Sky Are Stars, rilasciato in Giappone nel 2009 sempre per la regia di Hiroyuki Imaishi. Sette anni dopo la sconfitta dello Spiral King, Simon e la brigata del Dai-Gurren devono lanciarsi nello spazio per sconfiggere una nuova minaccia e salvare l'universo: l'ultima battaglia per Simon e il suo team sta per iniziare, e in ballo c'è la cosa più importante di tutte...