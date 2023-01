Gunther's Millions, il trailer del nuovo documentario Netflix sul cane più ricco del mondo

Il trailer di Gunther's Millions, la nuova docu-serie di Netflix, è stato appena diffuso e mostra in anteprima parte della vita di un cane milionario. Il documentario è destinato a far parlare di sé, proprio come la vita del pastore tedesco Gunther.

Gunther's Millions, come riportato da Giantfreakinrobot, è l'ultimo, particolare, documentario di Netflix. Uno show su un pastore tedesco di nome Gunther, che viene presentato al pubblico come il cane più ricco del mondo. Ma, come rivela lo stesso trailer, molti sono i lati oscuri all'interno della storia raccontata da Netflix in questa nuova docuserie.

Il trailer di Gunther's Millions si apre offrendo un primo sguardo al suo protagonista. Una voce fuori campo, intanto, spiega come Gunther sia diventato multimilionario: il cucciolo ha ereditato la sua fortuna dalla contessa tedesca Karlotta Leibenstein, che nel 1992 ha lasciato al suo cane 80 milioni di dollari.

Gunther, racconta la serie, è riuscito a trasformare quegli 80 milioni di dollari in un patrimonio netto di 400 milioni di dollari. Il pastore tedesco è così diventato il cane più ricco del mondo e, nella misura dell'1%, il più ricco tra tutti gli esseri viventi.

Ma cosa accade nella vita di Gunther con un patrimonio di 400 milioni di dollari? Piscine, yatch e pranzi preparati da grandi chef. Ma è qui, prosegue il trailer, che giunge il dramma.

Le persone incaricate dalla contessa di accudire Gunther volevano che il cucciolo vivesse "il miglior stile di vita possibile" il che, per qualche motivo, significava assumere un gruppo di pop star giovani e carine per vivere con lui nella sua villa. Le pop star dovevano seguire uno stile di vita rigoroso ed erano anche incoraggiate a fare sesso tra loro pur essendo monitorate costantemente come in uno strano reality.

Molte le domande che passano per la mente mentre scorrono i minuti che costruiscono il trailer. Poche le risposte, tra cui quella forse più importante: Gunther è un clone, questo spiegherebbe come sia possibile che è vivo da più di 30 anni.

Il cane più ricco del mondo, la sua vita, i suoi drammi e la "progettazione di una nuova razza di uomo". Quali altre rivelazioni si nasconderanno dietro la nuova docu-serie Netflix che arriverà sulla piattaforma il primo febbraio?