Guinness, la storia della leggendaria birra arriva su Netflix grazie agli autori di Peaky Blinders

Steven Knight porta la storia della famiglia Guinness su Netflix. Il dramma ambientato nel XIX secolo sulla famiglia che ha dato vita alla birra irlandese sarà disponibile dal 25 settembre sul servizio di streaming.

"House of Guinness esplora una storia epica ispirata a una delle dinastie più famose e longeve d'Europa: la famiglia Guinness", recita la sinossi di Netflix. "Ambientata nella Dublino e nella New York del XIX secolo, la storia inizia subito dopo la morte di Sir Benjamin Guinness, l'uomo responsabile dello straordinario successo del birrificio Guinness, e dell'impatto di vasta portata della sua volontà sul destino dei suoi quattro figli adulti, Arthur, Edward, Anne e Ben, nonché su un gruppo di personaggi di Dublino che lavorano e interagiscono con il fenomeno Guinness".

House of Guinness, Louis Partridge in una scena dalla serie

Chi sono i protagonisti della nuova House of Guinness

House of Guinness vede protagonisti Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn e Fionn O'Shea nei panni rispettivamente di Arthur, Edward, Anne e Ben. Altri membri del cast includono James Norton, Dervla Kirwan, Jack Gleeson, Niamh McCormack, Danielle Galligan, Ann Skelly, Seamus O'Hara, Michael McElhatton, David Wilmot, Michael Colgan, Jessica Reynolds, Hilda Fay ed Elizabeth Daulau.

Knight ha ideato e scritto House of Guinness, diretto da Tom Shankland e Mounia Akl. Knight e Shankland sono i produttori esecutivi della serie insieme a Karen Wilson, Elinor Day, Martin Haines e Ivana Lowell. Cahal Bannon è accreditato come produttore della serie, mentre Howard Burch è produttore. Kudos e Nebulastar sono le società di produzione di questo prestigioso dramma Netflix. Come conferma anche il poster, la serie uscirà il 25 settembre 2025.

House of Guinness, la locandina ufficiale

James Bond nel futuro di Steven Knight

La carriera di Knight come sceneggiatore, regista e creatore abbraccia sia il cinema che la televisione. Dopo aver collaborato alla creazione del game show Chi vuol essere milionario, Knight ha intrapreso una serie di altri progetti televisivi, tra cui spicca la creazione della serie drammatica Peaky Blinders con Cillian Murphy. Tra i suoi lavori come sceneggiatore cinematografico figurano La promessa dell'assassino e Spencer, mentre tra i suoi lavori come regista figurano Locke e Serenity.

Recentemente è stato annunciato che Knight scriverà la sceneggiatura del prossimo film di James Bond. Knight collaborerà con il regista di Dune Denis Villeneueve, che dirigerà il 26° capitolo della serie di Bond, il primo per Amazon. L'attore che interpreterà James Bond non è ancora stato scelto.