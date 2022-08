Guido Crosetto di Fratelli d'Italia a Bonini del TG 1 "Faccia il conduttore, non si schieri" (video)

Oggi, durante il TG1 Mattina, Guido Crosetto ha accusato di imparzialità il giornalista Senio Bonini che gli stava ricordando che il suo partito, per ben cinque volte, ha votato contro il PNNR. Non è il primo caso di frizione tra un rappresentante di Fratelli d'Italia ed un giornalista della rete ammiraglia.

La coalizione di cui fa parte il partito di Giorgia Meloni nelle ultime ore sembra aver puntato il dito contro il TG1. Dopo averne criticato i dati d'ascolto e aver chiesto la testa di Elisa Anzaldo, rea di una battuta riuscita male sulla Meloni, oggi ha deciso di attaccare Senio Bonini per una puntualizzazione fatta a Guido Crosetto durante TG1 Mattina.

Senio Bonini ha dedicato un segmento al PNRR. Crosetto ha chiesto la parola per dire "il PNRR ha un nome e un cognome, Angela Merkel. Che la leader in quel periodo in Europa fosse Angela Merkel e non Conte, guardi, lo dice il mondo, quindi io lo considero un passo avanti importante dell'Europa". A questo punto è intervenuto Bonini, che da giornalista ha ricordato che "Fratelli d'Italia ha votato cinque volte no sul PNNR all'inizio, questo lo dobbiamo ricordare".

La precisazione non è piaciuta a Guido Crosetto che ha replicato "Lei faccia il conduttore, non faccia la parte". "No - ha replicato a sua volta il giornalista - io faccio il conduttore e richiamo alla memoria, poi le chiedo un commento". Crosetto però ha insistito: "No, no, no, non si schieri troppo...FdI ha votato cinque volte contro in Europa indicando come problematica quelle cose che poi sono state cambiate".

UsigRai, il sindacato dei giornalisti Rai, ha difeso Senio Bonini ricordando a Crosetto che "Se va in TV deve accettare l'ovvio che un giornalista faccia domande, ricordi fatti, chieda spiegazioni", aggiungendo "Oggi a Tg1 mattina Crosetto, tra i fondatori di Fratelli d'Italia, non ha capito che era ospite di un programma di informazione di servizio pubblico e non ad un comizio. Fare domande non è di parte, se ne facciano una ragione quanti vorrebbero un'informazione schierata e plaudente; le giornaliste e i giornalisti della Rai continueranno a fare il loro lavoro anche in questa campagna elettorale con rigore e professionalità"

Giorni fa, lo stesso Crosetto se l'è presa con La7, sostenendo che Enrico Mentana aveva dettato ai suoi giornalisti una linea contro Giorgia Meloni "è chiara a tutti la linea del direttore, è chiarissima la vostra posizione sulla Meloni. La vostra linea io la so, quando vengo. Vado anche a Piazzapulita". Crosetto e la sua coalizione non hanno nessun problema con il TG 2, diretto da Gennaro Sangiuliano, candidatosi, alle elezioni politiche italiane del 2001, nella lista Casa delle Libertà.